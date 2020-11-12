«Небо напополам»: краснодарский пилот снял на видео квадратные облака

Фото: instagram.com/typodar

На Кубани - первые серьезные холода. Ночью минусовые отметки были не только в предгорных и горных районах края, но и в самом центре региона - в Краснодаре. Этим бодрящим утром жители города, взглянув на небо, увидели причудливое явление. Необычные облака повисли над кубанской столицей.

Фото: instagram.com/vafelnaya_krasnodar

Впечатляющими снимками краснодарцы стали делиться в соцсетях.

- Ощущение, будто в Краснодаре появилось море, - писали горожане.

Действительно, посмотрев на снимки, можно заметить, как на горизонте сияет ровный ряд облаков, словно их разрезали ножом. Непривычные очерченную форму неба можно было наблюдать из разных уголков краевого центра.

- Давно такого не видела! Вот так красота! - восхищались краснодарцы.

Синоптики объяснили причину этого явления. По их словам, ничего аномального здесь нет.

- Краснодарцы сегодня должны были почувствовать, как резко опустились температурные отметки. Связано это с холодным фронтом, который проходил по всей территории края, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой. - Скорее всего, на высоте был сильный ветер, благодаря которому облака не развивались.

Таким образом, небесная картина преобразилась из-за перемежающихся воздушных масс разной температуры и плотности.

К слову, краснодарскому пилоту Владиславу удалось снять вид квадратного неба с высоты. Ролик он записал, когда пролетал на самолете. И стоит сказать, с воздуха графичные облака выглядят еще эффектнее.