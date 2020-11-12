В Новороссийске детям госпитализированной в больницу женщины помогли после обращения в Минздрав

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Медики работают сейчас на пределе своих возможностей. В палатах с больными они буквально живут. Врачи стараются быть вежливыми с пациентами, держать связь с их родными, поскольку в период пандемии посещение медучреждений запрещены. Но все же иногда случаются неприятные ситуации.

Один из случаев произошел в Новороссийске. В городскую инфекционную больницу №3 положили пожилую женщину. У нее была высокая температура и одышка – после обследования у нее диагностировали пневмонию.

- Мою свекровь положили в инфекционное отделение 31 октября. На связь и я, и мой супруг выходили с ней несколько раз в день. Мы переживали за ее самочувствие, ждали результатов исследований – подтвердится ли у нее коронавирус, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница Новороссийска Оксана П. – Первые дни мы знали, что происходит, как ее лечат, а потом бабушка стала недоступна. Это было второго числа. Последнее, что мы услышали, что ей дали кислородную подушку, что ей тяжело вставать – она теряет сознание. Конечно, когда связь прекратилась, мы забеспокоились.

Женщина начала обрывать телефоны в больнице, оставляла свои контакты, чтобы ей перезвонили. Но долгожданного ответа так и не было. Тогда Оксана обратилась в минздрав Кубани. Написала прямо с соцсети ведомства. И ей стразу ответили. И в этот же день ей перезвонили местные специалисты, которые заверили, что ее заявку приняли в работу. В ближайшее время на связь выйдет лечащий врач.

- Спустя 10 минут после этого звонка, моему мужу набрала доктор свекрови, которая все нам объяснила, ввела в курс дела, рассказала подробности диагноза, - продолжает Оксана П. – Хорошо, что все разрешилось.

По прогнозам врачей, пожилая пациентка пока еще будет находиться в больнице. Но ее состояние уже заметно улучшилось – женщине стало проще дышать, температура стала снижаться.