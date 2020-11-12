Стало известно, когда коронавирус пойдет на спад в Краснодарском крае

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

По данным оперативного штаба края, за последние сутки еще 153 человека заразились новой коронавирусной инфекцией. Заболевших выявили в 25 муниципальных образованиях. Среди тех, кто получили положительные тесты на COVID-19, - 15 детей. Самому маленькому из них – всего три месяца. Это говорит о том, что инфицироваться может абсолютно любой человек – возраст не помеха для коварной болезни.

Вот уже восьмой месяц врачи продолжают работать на пределе своих возможностей. Они не видятся с семьями, сутки напролет дежурят в «красных зонах», чтобы пациенты поскорее смогли вернуться домой.

- По последним данным, в стационарах остается 4561 пациент. В поликлиниках наблюдают 7213 кубанцев, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Многих волнует вопрос - когда коронавирус пойдет на спад?

- Сейчас мы в общем-то даже не вышли на плато по числу заразившихся коронавирусом и находимся в процессе заметного роста, - сказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во время телемарафона с врачами и пациентами «Красной зоны».

Это означает, что «кривая» заболеваемости медленно, но верно продолжает идти вверх. Снижение, о котором так мечтают санитарные врачи, пока не наметилось.

Но ускорить это процесс все-таки можно – для этого необходимо соблюдать меры предосторожности, о которых не устают напоминать в Роспотребнадзоре. Носим маски в общественных местах, даже если вы забежали на 5 минут в магазин или едет одну остановку в транспорте. Инфекция – коварна, ее можно подцепить, где угодно. Старайтесь всегда держать под рукой антибактериальные салфетки или санитайзер. Если нет такой возможности, то в ТЦ, магазинах, кафе и общественном транспорте вы всегда можете попросить антисептический гель или спрей. Не забывайте и социальной дистанции. Если держаться от другого человека на расстоянии хотя 1,5 метров, то риск заразиться снижается в разы.