Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 ноября 2020: режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 декабря

Фото пресс-службы мэрии Сочи

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 13 ноября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом - 153 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19080 человек. Среди них 1648 детей.

По данным оперативного штаба региона, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 336,2.

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости: режим повышенной готовности на Кубани снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что дополнительные ограничения приниматься не будут, но уже существующие должны работать. То есть, количество проверок соблюдения режима повышенной готовности будет увеличено.

Так, администрация Сочи совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора продолжает на регулярной основе контролировать соблюдение организациями и жителями ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Накануне рейды прошли в автобусах, проверено около ста единиц транспорта. В двух автотранспортных предприятиях выявлены пять водителей без медицинских масок. Соответствующие акты переданы в Роспотребнадзор.

На посту Магри, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Сочи появятся экраны, которые будут информировать туристов, что в городе действует масочный режим.

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