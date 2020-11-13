Когда нужно переобувать автомобиль в Краснодаре

Не успеете переобуть резину во-время - получите быстрый износ и новые траты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Краснодарском крае, а главное, стоит ли это делать, вопрос для южан почти шекспировский. Многие водители скажут, что благополучно пользуются одним комплектом колес весь год, избегая тем самым, как им кажется, лишних трат.

- Можете себе представить, я отдам сейчас тысячу рублей, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю (и это еще без учета затрат на сами колеса), а снега в Краснодаре мы вообще не увидим этой зимой. Так было в прошлом году, к примеру. Я лучше в эти редкие дни гололеда поеду на работу на такси, но не буду трогать резину, - заявил свое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" слушатель шоу "Автопилот".

Но, оказывается, дело вовсе не в снеге и наледи. Безопасное сцепление с дорогой ваши шины теряют даже при плюсовых температурах на улице.

- Есть нормативы, когда необходимо менять резину, - сообщил в эфире "Автопилота" представитель Росавтодора в Краснодарском крае Александр Адзянов. - Если среднесуточная температура достигает +5 градусов по Цельсию, то, я вас уверяю, пора!

Именно поэтому на многих современных автомобилях при понижении температуры до +4 С° на панели приборов появляется предупреждение в виде мигания этого самого значения, сопровождаемое звуковым сигналом.

Поэтому если вы по тем или иным причинам оказываетесь со своим четырехколесным другом в зоне действия такой температуры, особенно на трассе, смонтировать зимние шины лучше заранее. Тогда внезапное оледенение дороги не застанет вас врасплох, где бы вы не были.