«Он прогрессирует на 7-12 день»: врач COVID госпиталя рассказал, когда симптомы болезни становятся тревожными

Рустем Важаев вышел из "красной зоны", чтобы дать свой совет. Фото: @endovascular01

Советов, рекомендаций, увещеваний врачей, ежедневно спасающих коронавирусных больных, немало. Но панические настроения жителей продолжают парализовать работу поликлиник, скорых, лабораторий и аптек. Чихающие и кашляющие пациенты штурмуют городские и районные поликлиники, подвергая риску здоровье свое и окружающих.

Между тем, врачи настоятельно просят их подходить к диагностике и лечению максимально трезво.

- Если у вас появились симптомы ОРВИ, сдайте мазок на COVID-19, - цитирует издание "Советская Адыгея" завотделением реаниматологии в городском госпитале Майкопа Рустема Вакажева. - Ответ отрицательный? Сдайте еще раз через день.

Если результат исследования вас не порадовал, отсчитывайте 7-9 дней от появления первых симптомов ОРВИ.

- Чтобы исключить пневмонию, КТ легких сделайте только по истечение этого времени. Но только по назначению врача, - говорит он.

Срочно вызывайте скорую только, если температура не ниже 38,5 градусов держится у вас уже двое суток и сопровождается одышкой.

- Чаще всего при COVID-19 заболевание прогрессирует на 7-12 день болезни, когда начинается «цитокиновый шторм» , при котором идет поражение легких из-за «чрезмерного иммунного ответа» организма на вирус. Поэтому основное лечение необходимо проводить при КТ 10-15 процентов и более поражения легочной ткани, - поясняет врач.

Назначать самостоятельно антибиотики или антикоагулянты нельзя.

- Антибиотики при вирусной инфекции неэффективны и вредны, поэтому их принимать только при наличии бактериальной инфекции или высоком риске ее появления! И только по назначение врача, - продолжает Рустем Важаев.

К слову, сбивать температуру стоит только парацетамолом. Заниматься самолечением опасно.