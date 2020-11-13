Школы и больницы: Роспотребнадзор сообщил о девяти очагах коронавирусной инфекции в Краснодарском крае

Темпы роста заболеваемости в регионе стабильны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Краснодарском крае. За последнюю неделю ежедневный прирост составлял от 139 до 154 человек.

- Эпидемиологическую ситуацию можно характеризовать, как стабильную по темпам прироста, - сообщила замначальника отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Вера Скорбовенко.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили более 19 тысяч случаев заражения COVID-19, большая часть пациентов – взрослые, дети составляют всего 8% от общего числа заболевших.

В Роспотребнадзоре сообщили о девяти активных очагах коронавирусной инфекции в Краснодарском крае.

- Зарегистрировано 9 активных очагов коронавирусной инфекции. Из них два очага в медицинских организациях, пять – в образовательных учреждениях, два – в учреждениях работы взрослых людей, - отметила Вера Скорбовенко.

Около 70% всех заболевших имеют симптомы ОРВИ, еще 8% получили осложнения в виде пневмонии, 20% переносят заболевание в бессимптомной форме.