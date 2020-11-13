Kp.ru запускает «Детектор правды»

Первой "Детектор правды" прошла главный архитектор Краснодара Наталья Машталир

Сайт №1 в России и в регионе, популярное информационно-разговорное радио, самая многотиражная газета. "КП" - Кубань" теперь берет курс на покорение digital-направления.

- Мы стремимся создавать интересный качественный продукт и всегда быть на шаг впереди остальных, - говорит директор Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрий Михеев. - Уверен, что с такой увлеченной командой и нашими амбициозными идеями "КП"- Кубань" все по плечу.

Новый digital-проект "Комсомолки" называется «Детектор правды». Вопросы участникам задает главный редактор «КП» - Кубань" Ольга Шахова.

- Политики, чиновники, блогеры, деятели культуры и искусства, урбанисты, активисты, музыканты – на нашем «Детекторе» пройдут испытания все, - рассказывает главный редактор «КП»-Кубань» Ольга Шахова. – Мы не спрашиваем у них о творческих планах, не просим подбить итоги года – мы задаем вопросы, которые покажут гостя совершенно с другой стороны.

Первой «Детектор» прошла главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

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