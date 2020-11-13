Как судьи в отставке отдыхают за государственный счет

Пользуются льготой не все судьи в отставке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голубая мечта любого выходца из юридического факультета - стать судьей. Вершители судеб, по их мнению, облюбованы и обеспечены государством со всех сторон. Безграничная власть в таком случае открывает любые двери и решает все бытовые вопросы. Более того, даже после ухода в отставку судье сохраняют все льготы.

В 2020 году Краснодарский краевой суд, по данным сайта госзакупок, заключил контракт на сумму чуть больше 300 тысяч рублей (в прошлом году 147 тысяч рублей).

От исполнителя требовалось предоставить условия для санаторно-курортного лечения судьи в отставке в одноместном номере на 18 дней.

- Вся мебель, вся сантехника должны быть в рабочем (хорошем, а не в удовлетворительном) состоянии. Номера – отремонтированные. Холодная и горячая вода – круглосуточно. Корпуса должны располагаться в капитальных зданиях и не находиться в состоянии ремонта и реконструкции. Питание 3-х разовое, должно проводиться в соответствии с медицинскими показаниями, по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, - говорится в техническом задании.

К слову, таких путевок выписано в этом году только троим в трехзвездочном санатории Сочи.

Такая информация имеется на сайте госзакупок в 2020 году

Никакой роскоши, только оздоровительные процедуры. Подобные путевки (правда, не так регулярно) получают в соцстрахе все "гражданские", кому это положено.

- В Краснодарском краевом суде в почетной отставке числятся 66 судей. Все они имеют право на путевку в санаторий за счет государства. Каждый год судья может подать заявление на этот счет в Совет судей, там его рассмотрят и включат в план, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции. - Но пользуются такой льготой далеко не все.

Между тем, чтобы обрести полномочия судьи и сложить их потом добровольно, без скандалов и порицаний, требуется достичь 25-летия, иметь российское гражданство, не иметь судимостей - ни действующей, ни погашенной, высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. Затем пройти медкомиссию и сдать квалификационный экзамен. Эти требования предусмотрены законом.

Правда, потом многие удивляются, тут же еще и работать надо. И не абы как, а с утра и часто до ночи.