АО «Черномортранснефть» закупило аппараты ИВЛ для четырех больниц на юге России

АО «Черномортранснефть» в рамках благотворительной деятельности закупило аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы Краснодарского края и Ростовской области для лечения тяжелых случаев пневмонии.

Аппараты ИВЛ были поставлены в четыре центральные районные больницы - Тихорецка, Апшеронска, станицы Кущевской и Родионово-Несветайской слободы.

Новейшее медицинское оборудование предназначено для подачи газовой смеси в легкие. Аппараты будут применяться для лечения пациентов с широким спектром заболеваний, в том числе осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее в текущем году АО «Черномортранснефть» закупило средства индивидуальной защиты, расходные материалы и лекарственные препараты для Станции скорой медицинской помощи и Инфекционной больницы №3 г.Новороссийска, а также центральной районной больницы (ЦРБ) Тарасовского района Ростовской области.