Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 ноября 2020: в крае девять очагов заболевания

Количество заболевших COVID-19 продолжает расти, специалисты называют темпы прироста стабильными. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 14 ноября 2020 года.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 154 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19234 человек, сейчас лечение продолжают 6410 пациентов.

По данным оперативного штаба региона, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 343,3.

- Эпидемиологическую ситуацию можно характеризовать, как стабильную по темпам прироста, - сообщила замначальника отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Вера Скорбовенко.

Специалисты отмечают, что у 70% процентов заболевших наблюдается картина ОРВИ, у 20% нет никаких симптомов, еще у 8% диагностирована пневмония.

В Роспотребнадзоре также сообщили о девяти очагах коронавируса в Краснодарском крае.

- Зарегистрировано 9 активных очагов коронавирусной инфекции. Из них два очага в медицинских организациях, пять – в образовательных учреждениях, два – в учреждениях работы взрослых людей, - отметила Вера Скорбовенко.

Эпидемиологи рассказали, что снизить риски заболевания коронавирусом можно, соблюдая масочный режим. Кроме того, следует носить перчатки, не трогать руками лицо и избегать массового скопления людей.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 ноября 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксированы 46 новых случаев заражения.

Коронавирус в Анапе 14 ноября 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили шесть пациентов

Коронавирус в Сочи 14 ноября 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 4 человек.

Коронавирус в Геленджике 14 ноября 2020

В Геленджике за последние 24 часа не выявлены зараженные COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 14 ноября 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 14 ноября 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 2 новых заболевших.