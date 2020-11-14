Резко пропадает вкус: ведущий радио «КП» - Краснодар» рассказал, как переболел коронавирусом

Анализ проверили дважды Фото: Егор КАЗАКОВ

Все началось воскресным утром. Начав чистить зубы, я отметил для себя, что вкуса мятной пасты нет абсолютно. Умывшись, подумал, что показалось. Все же новости про коронавирус, про заболевших, про симптомы проходят через нашу редакцию каждый день, и глаз, так сказать, замыливается.

Сварил кофе, запаха нет, делаю первый глоток, а на вкус - просто кипяток. Обоняние пропало. Вкус - тоже.

- Дорогая, кажется, у меня коронавирус. Давай-ка уезжай, - сказал я своей жене.

В поликлинике не очень поверили

Померил температуру, было 36,9. Звоню в скорую.

- Если температуры нет, решайте со своей поликлиникой. Если станет хуже, звоните, - ответил женский голос.

Набираю номер поликлиники. На дворе воскресенье, телефоны там брать не спешили. С десятого раза трубку подняла регистратура.

- Здравствуйте, у меня пропало обоняние и вкус. Что делать? – тревожно спрашиваю я.

- Какие еще симптомы? Кашель, температура, заложенный нос, горло болит? – бегло задают вопрос на другом конце провода.

- Нет, - ответил я.

- Нууу… приезжайте к терапевту, она как раз на месте, - сказала женщина из регистратуры.

Схватив маску, прыгнул в машину и помчался, думая, что делать и кого успел заразить. О том, что могу в поликлинике разнести заразу, почему-то не подумал, сказали же – приезжай.

В поликлинике пусто. Хорошо, что выходной. У терапевта те же вопросы про симптомы. И те же ответы.

- Я не знаю, корона ли у меня или что еще, - говорю я врачу.

- Сдайте анализ – мазок - в частной лаборатории, - сказала врач.

- В частную? А вы разве не делаете? – недоумеваю я.

- Делаем, но очередь на анализ две недели. А у вас, вероятно, не тяжелый случай, - резюмировала терапевт.

Попробуй сдай

Отлично, думаю. Начинаю искать в интернете. Звоню по первому телефону.

- Анализ стоит 2 600 рублей. У вас есть симптомы ОРВИ? – спрашивает сотрудница лаборатории.

- У меня пропал вкус и обоняние, - отвечаю.

- Мы вас принять не можем, - сказала женщина и повесила трубку.

Вот это фокусы. Что делать? Звоню дальше. Вопросы те же, только цены разные – от 1500 до 3000.

Звоню дальше.

- Здравствуйте, можно сдать ПЦР на коронавирус? – спрашиваю.

- Кашель, температура, заложенность носа есть? – отвечают вопросом на вопрос.

- Нет, - коротко отвечаю.

- Приходите завтра. С вас 1 600, - заключили по телефону.

Отлично! Звоню жене и говорю, езжай к родителям.

День Х

К назначенному времени прихожу в маске. Самочувствие нормальное, но вкуса нет. Все прошло быстро: повозили палочками в носу, во рту. То же самое сделали и супруге. Она приехала в то же время, только заходили мы по очереди, а н улице стояли в метре друг от друга и в масках. Очень непривычно.

Анализ жены пришел быстро, буквально на следующий день. Он был отрицательный. Мой же где-то затерялся. Через три дня моей самоизоляции на почту прилетает письмо с результатом «Положительный». Приехали.

Звоню в поликлинику.

- У меня положительный тест на «корону», - сухо говорю я.

Это прозвучало как секретный код в головах врачей. Уровень серьезности поднялся до небес. Сразу начали уточнять все подробности, с кем живу, как давно симптомы. Открыли больничный.

- Какие препараты мне пить?

Назвали иммуномодулятор, антибиотик, средство от кашля, витамины C и D. Начинаю копаться в интернете. Там пишут, что все эти лекарства едва ли помогают при коронавирусе. Витамины просто укрепляют иммунитет. Начитавшись всякого, успел пережить все стадии от отрицания до апатии, от торгов до принятия.

Звоню всем, с кем общался в последнюю неделю. У всех все хорошо, ковида нет.

Когда заболеваешь непонятной, малоизвестной, но опасной болезнью, очень важно не впадать в панику, не читать много про коронавирус и другие болячки, иначе можно подхватить синдром «студента-медика». Это значит «переболеть» в голове всеми недугами, про которые прочитал.

Будь что будет

Так я решил для себя, добавив, что 100% выздоровею, хотя начали появляться другие симптомы.

На следующий день раздается звонок из поликлиники.

- Как вы себя чувствуете? – спрашивает уже заботливый голос.

- Вкуса нет, обоняния нет, температура 37.2, заложило нос, кашель, - отвечаю.

- Лекарства купили? Пьете?

- Пью, - ответил, вспоминая, как соседа отправил за таблетками, как он три аптеки обошел, прежде, чем собрал мое «коронавирусное меню».

- Хорошо, через 5 дней к вам придет врач брать мазок. Будете дома? - спрашивают.

- Конечно! Жду. А компьютерную томографию когда? – уточняю.

- Максимум, могу вас на рентген отправить. КТ у нас в «красной зоне» для тех, кто в тяжелом состоянии, - объяснила врач.

- Эх, ну хоть так.

- На рентген пойдете после второго анализа на ковид. Если будет отрицательный.

Найти занятие

Сидя на самоизоляции, главное не думать о болезни и, по возможности, отвлечься. Чем я и занялся. Тут еще вопросы по работе, еще жена сказала гардероб собрать – заняться есть чем.

Каждый день я мерил температуру, она то пропадала, то появлялась. Голова была какой-то ватной.

День Х номер 2

В обозначенный день в 8 утра стук в дверь. На пороге медработник в полной экипировке: халат, маска, перчатки.

- Здравствуйте, давайте анализ возьмем, - сказала женщина с порога.

В руках у нее чемоданчик.

- Много у вас таких ковидных, как я, на сегодня? – спрашиваю.

- По плану пока восемь. Бывает, что и 12 в день, - отвечает медик.

- Боитесь заболеть?

- Болеть нам некогда, - со вздохом ответила женщина.

Врач ушла, а я продолжил готовить завтрак. Все же странно выходит: еда на вкус вся одинаковая, но хочется всегда разного. Видимо, мозг помнит вкусы и говорит: не хочу овсянку, хочу яичницу с колбасой.

Результаты второго анализа шли еще дольше перового, почти неделю, но вердикт меня обрадовал – «отрицательный». Однако все симптомы сохранились. Странное, думаю, выздоровление.

- Третий анализ возьмем через три дня. Он будет контрольным, потом пойдете на рентген, - сказала терапевт из поликлиники.

- У меня симптомы все сохраняются, и температура повышена, - отвечаю.

- Лекарства пьете? – спрашивает.

- Курс пропил, как по инструкции, остались витамины.

- Ну и хорошо, не переживайте, - врач спокойна.

Легко сказать. Так пошла третья неделя моей самоизоляции. К такому режиму уже начал привыкать: работаешь дома, все звонят и беспокоятся обо мне. К радости жены, собрал гардероб. Позвонил, похвастался, думал, чтобы еще по дому сделать, но ничего не придумал. Были, конечно, мысли, но нужно было в сроймаг ехать. Это пока была непозволительная роскошь.

Фото легких

Сдал третий анализ уже в поликлинике, тут же отправили на рентген.

- А кто вас к нам послал? – спрашивают в кабинете под гул приборов.

- Терапевт, - говорю.

- Так мы что-то увидим? – спросила сама себя врач, и пошла проконсультироваться со старшей коллегой.

Потом все же сделали снимок, сказали приходить, за результатами на следующий день.

- Давайте как-то сегодня, все же я болею коронавирусом, - прошу ускориться с результатом. Ну и чтобы не ходить и не разносить заразу.

- Анализы сдавали?

- Второй отрицательный. Взяли мазок третий раз, жду результат.

- Хорошо, приходите завтра, - все же настаивали сотрудники рентген кабинета.

Звоню терапевту, пересказываю ситуацию. Она без капли возмущений говорит, что ничего страшного.

Рентген ничего не показал. Я обрадовался, хотя слова врача «а мы на рентгене разве что-то увидим?» навивали сомнения. Решил, что после третьего анализа пойду сделаю КТ, если кашель не прекратится.

Результаты третьего ПЦР тоже показали отсутствие коронавирусной инфекции.

- Закрываем вам больничный. Завтра приходите за листом, - сказала по телефону терапевт.

- Но у меня температура не проходит. Всю неделю 37.3, также нет обоняния и вкуса, - недоумеваю я.

- Температура может еще подержаться какое-то время. А вкус возвращается в течение нескольких недель, - ответила терапевт.

Больничный закрыли, я находился все еще в легком недоумении, что же это за болезнь такая, что изначальные симптомы сохраняются, но врачи говорят, что здоров.

На выходных прошла температура, кашель был едва заметный, а нос задышал. Видимо, действительно выздоровел.

Так вот я переболел коронавирусом, скоро пойду сдавать кровь на антитела. Хорошо, что за пару недель до болезни сделал прививку от гриппа, видимо она, ослабила болезнь.

Пишу этот текст и пью воду с лимоном. Из вкусов до сих пор ощущаю только кислое и соленое. Уже придумал, что первым делом, как появится вкус, съем большущую булочку с корицей и запью ароматным кофе. Быстрее бы.

Врачам хочется пожелать здоровья, сил и терпения, чтобы защитить всех нас от короны и уделить каждому больному время.