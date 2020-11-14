В Анапе на двух недостроях проведут экспертизу

Мэр Анапы Василий Швец встретился с обманутыми дольщиками. Фото: администрация Анапы

Все стройки в Анапе взяли под особый контроль. Глава курорта Василий Швец лично следит за тем, как разрастается город. На днях мэр встретился с дольщиками нескольких долгостроев. Василий Швец вместе с межведомственной рабочей группой посетил несколько объектов.

Мэр Анапы Василий Швец встретился с обманутыми дольщиками. Фото: администрация Анапы

Кстати, в составе комиссии не только глава города, но и прокурор, а также руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Сначала комиссия побывала на стройке, которая уже почти 10 лет идет на улице Шевченко, 1 В. Здесь вырос жилой комплекс без проектной документации и разрешения на строительство. А так как застройщик вообще признан банкротом, работы остановлены.

Люди, которые купили здесь квартиры и не могут въехать в них, попросили мэрию решить этот наболевший вопрос.

Еще одна проблема Анапы - недострой на улице Парковой. Здесь многоэтажку начали возводить 15 лет назад и бросили. ЖК "Еврострой" тоже признан самостроем. И все это время дом стоит без крыши.

Анапский недострой. Фото: администрация Анапы

По данным специалистов с сфере строительства, продолжать работы на этом объекте уже нельзя - стены в очень плохом состоянии. Из-за того, что 15 лет объект стоит без крыши, продолжить стройку уже нельзя. То есть по заключениям экспертов, дом проще снести, чем достраивать. Иначе он может рухнуть.

- За последние годы проведены три экспертизы этого дома, и каждая показала, что продолжать работы по строительству многоэтажки нельзя, - пояснили в администрации муниципального образования город-курорт Анапа. - Но люди, которые купили здесь квартиры на этапе строительства, настаивают на том, что провели еще одну экспертизу.

Когда глава Анапы Василий Швец встретился с дольщиками проблемного объекта, было решено провести дополнительную экспертизу недостроя по улице Парковой, 60.

- Все проблемные объекты в городе находятся под моим личным контролем, - пояснил мэр Анапы Василий Швец. - По двум недостроям проведем экспертизу. Дом на улице Парковой пройдет четвертую экспертизу, а многоэтажка на Шевченко - детальную.

Эксперта по строительству предоставит краевой департамент по надзору в строительной сфере, который оказывает всестороннее содействие администрации Анапы.

Причем по итогам встречи с жителями Анапы было принято решение, что в работе экспертной комиссии будут участвовать и инициативные группы от каждого дома. А по итогам экспертизы определят алгоритм дальнейших действий.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Кстати, мэрия Анапы сейчас через суд добивается расторжения договора аренды земельных участков по улице Парковой. На встрече с обманутыми дольщиками глава города Василий Швец сообщил, что иски отозваны не будут, администрация курорта продолжит работу в этом направлении. Экспертиза недостроя пройдет в рамках судебного процесса, и если дом признают изношенным, люди, купившие в нем квартиры, смогут рассчитывать на компенсации.

Анапский недострой. Фото: администрация Анапы

Хотя сами дольщики требуют, чтобы многоэтажку достроили. 1 декабря в анапском райсуде пройдет очередное заседание, на котором могут озвучить дальнейшие действия с этим объектом.

Всего в Анапе 39 проблемных домов. Больше всего опасений у мэрии города вызывает именно недостроенная многоэтажка на улице Парковой. Она в очень плохом состоянии и достроить ее просто невозможно. Поэтому первоочередная задача для властей курорта - решить проблемы обманутых дольщиков.

- Благодаря общим усилиям администрации и прокуратуры в прошлом году было сдано в эксплуатацию 8 домов, которые считались проблемными. Около восьмисот граждан получили долгожданное жилье, - рассказал о том, как в городе ведется работа в этом направлении главный прокурор Анапы Александр Фоменко.

Из 39 проблемных домов, 28 уже заселены.

- Они признаны самостроями, и по своим характеристикам не соответствуют требования закона. В свое время эти горе-застройщики строили дома, потом шли в суд и в гражданско-правовом порядке признавали право на них, некоторые должностные лица администрации не обжаловали это решение. Теперь они признают, что необоснованно бездействовали, - сообщил прокурор. Фоменко.

И сегодня мэрия Анапы активно решает эти вопросы в рамках действующего законодательства.