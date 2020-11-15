На Кубани за ночь в пожарах погибли четыре человека

После пожара в Абинском районе. Фото: краевого СУ СК РФ

С наступлением холодов в пожарах стали гибнуть люди. В Краснодарском крае в ночь на 15 ноября в четырех районах произошли возгорания, после тушения которых были обнаружены погибшие.

- В станице Ивановской Красноармейского района после возгорания в доме найдено тело 68-летнего мужчины. В хуторе Верхнем Кореновского района в пожаре погибла 69-летняя женщина. В станице Шапсугской Абинского района после тушения огня в пристройке также найдено тело мужчины, личность которого устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, во всех случаях причиной возгораний в жилищах могло явиться неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении.

Также следователи рассказали еще об одной смерти, которая случилась утром 15 ноября. В городе Лабинске горел автомобиль «Лада Приора», припаркованный около многоквартирного дома. После тушения в машине на переднем сиденье было обнаружено тело погибшего 23-летнего местного жителя. Парень просто уснул в машине с заведенным двигателем.

Сгоревшая машина в Лабинске. Фото: СУ СК РФ

- По всем фактам проводятся проверки, следователи выясняют обстоятельства гибели граждан в результате пожаров в четырех районах края, - добавили в краевом СК.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

Спасатели обеспокоены пожарной безопасностью. В МЧС просят жителей быть осторожными в обращении с огнем, в том числе и при отоплении жилищ.

- На территории Краснодарского края понизилась температура, особенно в ночное время суток. В связи с этим жители региона начали обогревать свои дома электронагревательными приборами, печами и газовым оборудованием. Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с участившимися летальными случаями после пожаров спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и просят жителей быть внимательнее и осторожнее.