«Если бы все было так просто»: врач рассказал о частой ошибке лечения COVID-19 на дому

Советоваться в сети может быть опасно Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Если вы заподозрили у себя или близкого коронавирус, не нужно брать штурмом аптеки. 100-процентно эффективного препарата от нового вируса нет. Универсальный "рецепт" от пользователей интернета может только навредить.

Бить во все колокола стоит только, если температура не ниже 38,5 градусов держится у вас уже двое суток и сопровождается одышкой.

- По опыту работы с коронавирусными больными могу сказать, что чаще всего при COVID-19 заболевание прогрессирует на 7-12 день болезни, когда начинается «цитокиновый шторм» , при котором идет поражение легких из-за «чрезмерного иммунного ответа» организма на вирус. Поэтому основное лечение необходимо проводить при КТ 10-15 процентов и более поражения легочной ткани, - поясняет завотделением реаниматологии в городском госпитале Майкопа Рустема Вакажева.

Назначать самостоятельно антибиотики или антикоагулянты нельзя.

- Антибиотики при вирусной инфекции неэффективны и вредны, поэтому их принимать только при наличии бактериальной инфекции или высоком риске ее появления! И только по назначение врача, - продолжает Рустем Важаев.

К слову, сбивать температуру стоит только парацетамолом. Заниматься самолечением опасно.