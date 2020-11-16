Под носом у гаишников: Lamborgini Urus и Gelandewagen устроили гонки по встречке в Краснодаре

Стритрейсеров уже нашли. Фото: ЧП Краснодар

Две дорогущие иномарки «Lamborgini Urus» и «Gelandewagen» даже не сбавили скорость перед постом ДПС на одной из улиц Краснодара, устроив уличный заезд. Водители решили помериться мощностью двигателей, выехав прямо на встречку. Их совершенно не смутил прохаживающийся в ожидании нарушителей полицейский. Этот момент попал на видео.

- Под носом у гаишников проехали по встречке. Неуважение полное продемонстрировали, - возмущаются свидетели хамского поступка, кому на видеорегистратор так удачно попал этот момент.

Надо сказать, после резонанса в сети полицейские нашли автохамов и начали проверку.

- Установлены их личности. Ими оказались 26-летний житель Тимашевского района и 37-летний житель краевого центра. Собственниками они не являются. За выезд на встречку, неподчинение требованиям сотрудника ДПС им грозит лишение прав до полугода и штраф до 5 тысяч рублей, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Также, в случае установления факта нанесения на передние боковые стекла пленочных покрытий не соответствующих установленным законодательством требованиям светопропускаемости, в отношении водителей будут составлены соответствующие административные протоколы.

Проверка продолжается.