ДТП с четырьмя погибшими в Краснодарском крае 16 ноября 2020: груженый песком тонар раздавил иномарку

На участке дороги - пробка

На дороге "Кубанская – Саратовская" в Краснодарском крае образовалась огромная пробка. Здесь спасатели несколько часов доставали из искореженного автомобиля тела четверых погибших. Появилось видео ДТП с 4 погибшими в Краснодарском крае 16 ноября 2020.

- Все произошло около 10 утра в районе станицы Имеретинская, - сообщили "КП" - Кубань" очевидцы трагедии. - Огромный "Мерседес" тонар, груженый песком, врезался в "Ниссан". Тягач опрокинулся, а легковушку выбросило от удара на обочину.

В аварии погибли мужчина и три пассажирки легковой иномарки. Еще двое с различными травмами госпитализированы.

Обстоятельства и виновник аварии устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы, движение на этом участке сильно затруднено.