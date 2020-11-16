Крупное ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020: погибли четыре человека, еще двое пострадали

Причины аварии уточняются. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Серьезная авария, из-за которой движение на дороге оказалось перекрыто, случилась утром 16 ноября. По данным автоинспекторов, около 10:00 на 23-м километре трассы Кубанская — Саратовская под Горячим Ключом лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. В обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020 сейчас разбираются правоохранители.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев, фура перевозила песок.
- Груженный большегруз ехал по своей полосе, скорость у него была обычная - не гнал, - рассказывают «КП» - Кубань» очевидцы, которые ехали за фурой. - А через минуту послышался удар и визг тормозов.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как оказалось, в фуру въехала иномарка.
- По предварительным данным, водительза рулем Nissan Sunny выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes, - рассказали Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Удар был такой силы, что фура опрокинулась на бок, перекрыв часть трассы, а иномарку выбросило на обочину и смяло как консервную банку. Уцелеть в машине было практически невозможно.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Жертвами аварии стали четыре человека. Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди них мужчина, который предположительно сидел за рулем и три женщины. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Их тела вытаскивали из искореженной машины спасатели, который пришлось вызвать к месту ДТП.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Чудом одному из пассажиров легковушки удалось выжить. По некоторым данным, он сидел на заднем сидении между других людей. Пострадавшего увезли на скорой - у него травма головы. Прогнозов врачи пока не дают - сейчас делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние человека.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Пострадал и водитель грузовика - его доставили в Белореченскую ЦРБ, — добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Среди погибших и пострадавших детей нет.
Сейчас автоинспекторы работают на месте ДТП.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Проводится проверка, - говорят в краевом главке.
Причиной трагедии могла стать неосторожность водителя легковушки, который не убедился в безопасности маневра. Не исключено, что мужчина мог превысить скорость. Кроме того, авария могла произойти и из-за непогоды. После сильного ливня, который шел всю ночь, дорога была мокрой.
- По такой трассе нужно ехать с особой осторожностью. Не обгонять, не лихачить, потому что можно просто не успеть вырулить обратно, - говорит водитель с 15-летним стажем Денис Васильев.