Крупное ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020: погибли четыре человека, еще двое пострадали

Причины аварии уточняются. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Серьезная авария, из-за которой движение на дороге оказалось перекрыто, случилась утром 16 ноября. По данным автоинспекторов, около 10:00 на 23-м километре трассы Кубанская — Саратовская под Горячим Ключом лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. В обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020 сейчас разбираются правоохранители.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, фура перевозила песок.

- Груженный большегруз ехал по своей полосе, скорость у него была обычная - не гнал, - рассказывают «КП» - Кубань» очевидцы, которые ехали за фурой. - А через минуту послышался удар и визг тормозов.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как оказалось, в фуру въехала иномарка.

- По предварительным данным, водительза рулем Nissan Sunny выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes, - рассказали Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Удар был такой силы, что фура опрокинулась на бок, перекрыв часть трассы, а иномарку выбросило на обочину и смяло как консервную банку. Уцелеть в машине было практически невозможно.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жертвами аварии стали четыре человека. Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди них мужчина, который предположительно сидел за рулем и три женщины. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Их тела вытаскивали из искореженной машины спасатели, который пришлось вызвать к месту ДТП.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Чудом одному из пассажиров легковушки удалось выжить. По некоторым данным, он сидел на заднем сидении между других людей. Пострадавшего увезли на скорой - у него травма головы. Прогнозов врачи пока не дают - сейчас делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние человека.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Пострадал и водитель грузовика - его доставили в Белореченскую ЦРБ, — добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Среди погибших и пострадавших детей нет.

Сейчас автоинспекторы работают на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Проводится проверка, - говорят в краевом главке.

Причиной трагедии могла стать неосторожность водителя легковушки, который не убедился в безопасности маневра. Не исключено, что мужчина мог превысить скорость. Кроме того, авария могла произойти и из-за непогоды. После сильного ливня, который шел всю ночь, дорога была мокрой.

- По такой трассе нужно ехать с особой осторожностью. Не обгонять, не лихачить, потому что можно просто не успеть вырулить обратно, - говорит водитель с 15-летним стажем Денис Васильев.