Причины ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020, где погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В обстоятельствах смертельного ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020 сейчас разбираются автоинспекторы. Сейчас они работают на месте аварии. Вместе с ними спасатели, а также следственная группа. Напомним, происшествие случилось около 10:00 на 23-м километре трассы Кубанская - Саратовская. Здесь лоб в лоб столкнулись фура и иномарка Nissan Sunny.

Судя по видео, которое снято в места аварии, удар был такой силы, что машины разбросало в разные стороны. После столкновения большегруз, который ехал с песком, опрокинулся. А Nissan Sunny превратилась в груду металла.

В страшной аварии пострадали двое людей, жертвами ДТП стали четыре человека.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автоинспекторы сейчас рассматривают разные версии случившегося. Авария могла произойти из-за неосторожности водителя легковушки, который не проверил, безопасно ли выезжать на встречку, нет ли там движущегося транспорта.

Кроме того, роковую роль могла сыграть скорость - по следам от шин, а также по записямс видеорегистратора устанавливается, было ли превышение.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Непогода - еще одна предположительная причина аварии. В ночь на 16 ноября, а также утром в Краснодарском крае лил дождь. Из-за этого трасса была мокрой - ехать по такой дороге нужно осторожно. Не исключено, что водитель не сумел вовремя среагировать на возникшую опасность.

- Нельзя обгонять и уж тем более лихачить, потому что можно просто не успеть вырулить обратно, - говорит водитель с 15-летним стажем Денис Васильев.

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