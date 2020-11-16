Краснодарский врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

Игорь Люлин. Фото: skib-krasnodar.ru

С каждым днем температурные отметки становятся все ниже, по ночам в Краснодарском крае – заморозки. Синоптики прогнозируют еще и дожди с ветром. В такую промозглую погоду важно утепляться – без фанатизма, конечно, но все же с умом. Кроме того, продолжаем защищаться от коронавируса и наступающего сезона простуд.

Некоторые люди с наступлением холодов, правда, изобретают свои способы. На лицо надевают повязку, а то и две, кто-то еще и наматывают поверх несколько слоев шарфа.

- Где-то слышала, что зимой ношение масок будет вдвойне полезным. И от инфекции защищает, и согревает воздух заодно. Чтобы уж наверняка – еще и палантин намотала, - говорит «КП» - Кубань» одна из пассажирок общественного транспорта Валентина.

Вот только врачи такие затеи считают бесполезными.

- Маска все-таки изначально создана для только, чтобы защищать от вредных аэрозолей и брызг, выделяемых заболевшим, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «Специализированной клинической инфекционной больницы» Игорь Люлин. – Важно носить средство защиты во всех местах, где много людей, будь то общественный транспорт или магазин. Обратите внимание, плотно ли прилегает маска к лицу, - это тоже влияет на риск заразиться.

Еще один способ, который поможет защититься зимой от коронавируса, - промывание носа солевым раствором.

- Можно приобрести в аптеке готовый раствор для верхних дыхательных путей. Большинство из них идет на основе морской воды, - говорит Игорь Люлин. – Процедуру можно проводить до нескольких раз в сутки. Это поможет снизить число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции.

Но такой метод профилактики эффективен только если применяется наряду с другими мерами предосторожности: тщательное мытье рук, использование санитайзеров.