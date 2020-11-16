Косит коронавирус: на Кубани приостанавливают деятельность школ из-за COVID-19

Фото Минздрава КК

Всего на сегодняшний день на Кубани из-за выявленных вспышек коронавируса остаются закрытыми две школы и девять групп в пяти колледжах и техникумах.

Ученики и студенты этих учебных заведений временно переведены на дистанционное обучение. Некоторое время им придется продолжить изучать образовательные программы в режиме онлайн.

По состоянию на 16 ноября в крае закрыты школы №9 в Успенском районе и №10 в Усть-Лабинском районе. На дистанционную форму обучения переведены 413 учащихся этих школ.

Фото Минздрава КК

Что касается колледжей и техникумов ,то в них по-прежнему остаются закрытыми 9 групп: – Горячеключевского технологического техникума, – Краснодарского технического колледжа, – Краснодарского политехнического техникума, – Лабинского аграрного техникума, – Армавирского техникума технологии и сервиса.

В данном случае на онлайн -обучение отправлен 341 человек. По данным регионального оперативного штаба, все детские сады края работают в штатном режиме. - Через 14 дней учащиеся смогут вернуться к очному посещению образовательных организаций при условии наличия справки об эпидокружении. За это время в учреждениях проведут дополнительную санобработку,- сообщает краевой оперштаб.