Догола разделась сама, потом сняла одежду с ребенка: в Сочи ищут мать, которая в ночи разгуливала с сыном нагишом

Возможно, ребенок находится в опасности. Фото: @Sochi_today

Случайные прохожие сняли на видео, как на одной из улиц курортного Сочи в ночи женщина стягивает с себя одежду и выбрасывает ее в мусорный контейнер. Через пару минут на ней не остается даже белья. Затем она принимается раздевать догола и мальчика лет пяти.

- Не бойся! - приговаривает она ребенку в тот момент, когда вслед за всем остальным в контейнер летят последние трусы.

Оголив в холодной ноябрьской ночи тельце ребенка, она потопала вместе с ним по безлюдной улице. Чем закончилась такая прогулка, неизвестно. Но очевидно, что ребенок находится в опасности.

Дикие кадры уже обсуждают в сети. Пользователи предполагают, что у женщины явное психическое расстройство. Больше осуждают автора видео, который не остановил ее от раздевания или хотя бы не вызвал на место сотрудников полиции.

Напомним, недавно аналогичный случай произошел в Краснодаре. Бывшая завкафедрой медакадемии, по всем признакам лишившаяся рассудка, нападала с молотком на школьников и соседей. Тогда мэр Евгений Первышов обратил внимание на деятельность сотрудников правоохранительных органов, которые не отреагировали на сигналы жильцов ее подъезда вовремя.