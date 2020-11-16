У голкипера сборной России по футболу Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус

Фото ФК "Краснодар"

По итогам обязательного прохождения тестирования на COVID-19, которое сделали игроки футбольной сборной России накануне, перед матчем со сборной Турции в Стамбуле, у вратаря ФК «Краснодар» и сборной страны Матвея Сафонова выявлен сомнительный результат.

- Сейчас идет перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной, - сообщает пресс-служба сборной России.

Фото ФК "Краснодар"

Накануне Сафонов присутствовал в заявке на матч с турецкой сборной, но так и не вышел на поле, оставаясь в запасе.

В очередной раз национальная команда должна сыграть в Лиге наций 18 ноября в Белграде против сборной Сербии.

В подгруппе турнира команда Венгрии набрала 8 очков и таким образом догнала пока лидирующую сборную России.

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Россия сохранила первое место в своей группе Лиги Наций. Чтобы там же наверху закончить турнир необходимо выигрывать у Сербии 18 ноября. Этот матч может спасти весь год сборной. (читать далее)