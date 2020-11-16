В Новороссийске у нефтепровода обнаружена авиабомба времен войны

Фото: Новороссийский центр поисковых работ

В Новороссийске обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Опасное ЧП произошло в окрестностях города-героя, в местах, где шли жестокие бои. Самое страшное, что бомбу нашли недалеко от нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск».

Фото: Новороссийский центр поисковых работ

- Во время поисковых работ в окрестностях села Южная Озереевка Новороссийского района, в 400 метрах от нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» и сооружений морского терминала АО «Каспийский трубопроводный консорциум» была обнаружена немецкая авиабомба SD250, - сообщили в Новороссийском центре поисковых работ.

Фото: Новороссийский центр поисковых работ

Специалист по взрывотехнике, старший лейтенант полиции Наталья Береза классифицировала бомбу. В Новороссийском центре поисковых работ уточнили, что уничтожение боеприпаса на месте осложнено близостью нефтепровода. А вывоз боеприпаса затруднен из-за недоступности места для транспорта.

Фото: Новороссийский центр поисковых работ

Глава Новороссийска Игорь Дяченко из-за найденной авиабомбы ввел на территории города режим «Чрезвычайная ситуация».

- В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что к работам по предотвращению ЧС привлечена местная , полиции, МЧС и медицинские работники.

- При необходимости будет организована частичная эвакуация населения из опасной зоны, - подчеркнул Игорь Дяченко.

Примечательно, что в тот же день поисковики нашли под Новороссийском (территория агрофирмы) еще три минометных боеприпаса различного калибра. Опасные находки переданы полиции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре нашли огромную неразорвавшуюся бомбу времен войны. Предположительно снаряду более 75 лет, он - неразорвавшийся свидетель военных событий прошлого столетия.