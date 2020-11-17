«Мужчины прыгали на счет, чтобы остановить эскалатор»: В Сочи руку ребенка зажало механической лестницей

Скриншот с видео

Семья прогуливались по одному из торговых центров в Сочи 16 ноября. Но вечер покупок закончился весьма плачевно. Когда родители с девочкой поднимались по эскалатору, ребенок оступился и упал, а рука застряла в механической ленте.

- О, боже, помогите, - кричала мама, пытаясь рывками вытащить кисть ребенка из эскалатора.

Посетители и охранники торгового центра, услышав истошный плач и вопли, бросились на помощь. Зеваки схватили телефоны и стали снимать происходящее на мобильники. Видео спасения позже слили в сеть. На кадрах видно, как толпа мужчин стала на счет прыгать на механической лестнице, чтобы остановить роботизированную машину.

- Давайте, давайте, еще, - поддерживали очевидцы пытающихся остановить эскалатор посетителей.

В какой-то момент маленькая ручонка девочки в розовой курточке совместными усилиями была освобождена. Все выдохнули с облегчением под громкие аплодисменты, свист и крики «ура».

Позже выяснилось, что малышка сильно не пострадала, она отделалась испугом. На ручке остались лишь небольшие царапины. Родители не стали обращаться ни в больницу, ни в полицию, они поблагодарили всех, кто принимал участие в спасении дочери.