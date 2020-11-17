Кубанский центр повышения мастерства педагогов выведет Россию в топ-10 стран по качеству образования

Фото: minobr.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно развивают учебный процесс. Помогает просвещению не стоять на месте национальный проект «Образования». С его помощью в регионе строятся новые школы, открываются центры дополнительного образования детей, в учебный процесс внедряют цифровые технологии, а учреждения оснащают современным оборудованием.

- В школах появились ноутбуки и интерактивные доски, 3d-принтеры и очки виртуальной реальности, - все, о чем лет 10 назад школьники и ученики, особенно маленьких населенных пунктов, могли только мечтать, - отмечает учитель русского языка Ольга Старикова.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Основная задача нацпроекта «Образование» - предоставить качественное образование каждому вне зависимости от места проживания. Наряду с оснащением школ в регионе воспользовались возможностью давать учителям дополнительные знания по освоению новых технологий.

- Не секрет, что особенно в отдаленных уголках края не все педагоги обладают достаточными цифровыми навыками и задача государства состоит в том, чтобы поддержать и помочь таким учителям. Именно поэтому в рамках нацпроекта «Образование» в Краснодаре открылся центр непрерывного повышения мастерства педагогов. В стране таких реализованных проектов можно пересчитать по пальцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования Кубани.

Центр непрерывного повышения мастерства педагогов распахнул свои двери в октябре этого года. На его базе только в этом году планируется обучить более двух тысяч учителей. С октября через центр уже прошли более тысячи человек.

- С 14 сентября по 13 ноября 2020 года на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обучение прошли 1000 педагогов, из них по программам эксклюзивного содержания - 500 человек, по программам наставничества - 200 человек, по программам функциональной грамотности -150 человек, по программе для управленческих команд -150 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Фото: minobr.krasnodar.ru

Центр повышения мастерства – это своеобразный профессиональный лифт для педагогов. Здесь презентуются лучшие практики регионального и всероссийского уровня.

- Новые программы повышения квалификации и командный подход обучения педагогов помогут России попасть в десятку стран мировых держав по качеству образования, а для региона – попасть в пятерку страны, - отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Педагоги со всех районов края теперь по желанию могут повысить свое мастерство. Центр работает на базе краевого Института развития образования. В нем созданы многофункциональные и проектные аудитории, коворкинг-пространство, лектории, медиатека.

- Учителя Кубани могут повысить квалификацию по десяти дополнительным программам. В их числе развитие навыков успешной коммуникации, формирование лидерских качеств, конструирования образовательного пространства, развитие рефлексивных способностей, - добавили «КП-Кубань» в пресс-службе краевого Минобра.

Стоит отметить, что на создание первого центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в Краснодаре ушло почти 72 млн рублей. В 2022 году планируется открытие еще одного подобного учреждения на базе Новороссийского педагогического колледжа.