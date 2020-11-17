«Как решать вопрос, ваше дело!»: в родительском чате второклашек возник конфликт из-за уроков физкультуры

Но в мэрии посчитали претензии к школе необоснованными Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители школы №49 в Краснодаре перешли в наступление после того, как им объявили, что их второклашки теперь будут заниматься физкультурой только на улице.

- Мы категорически против! На улице сейчас очень холодно. Дети заработают бронхиты от переохлаждения, - поток сообщений такого содержания переполнил классный чат и чашу терпения педагога. Родители грозились вовсе игнорировать школьные уроки физкультуры.

- Тогда я не буду отправлять дочь на физру, отстраню ее, - категорично ответил один из них.

На что получил не менее категоричный ответ.

- Эти вопросы не ко мне. И отстранять по вашему желанию никто никого не будет. Только по справке от врача. Но в таком случае, ваш ребенок должен будет учить и сдавать теорию, - написала педагог в чате.

По ее словам, об уроках вне спортзала она предупреждала еще в августе. Тогда же просила позаботиться о соответствующем гардеробе для занятий на холоде.

- Поэтому не надо устраивать дискуссии. Я передала вам распоряжение директора, а как вы будете решать этот вопрос, это ваше дело! - жестко ответила педагог.

К слову, в департаменте образования Краснодара не считают занятия спортом на улице для младшеклашек опасными.

- Погодные условия Краснодарского края позволяют проводить занятия на открытом воздухе практически круглогодично. Но одежда учащихся на уроке физической культуры должна соответствовать им. Есть правила СанПиНа, по которым проведение уроков физкультуры на улице в зимний период возможно при следующих температурах: - для учеников 1-4 классов в безветренную погоду до -16 С, с ветром до -12 С; - учеников 5-8 классов в безветренную погоду можно выводить на улицу при температуре -20 С, если есть ветер, то до -15 С; - ученикам 8-9 классов можно заниматься без ветра при -22 С, если ветер, то при -18 С; - ученики 10-11 классов при безветрии заниматься физкультурой на улице могут даже при -24 С, если ветер, то при -20 С, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Беспокойство родителей здесь считают безосновательными.