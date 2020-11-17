В центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре недалеко от пересечения улиц Красной и Гаврилова 17 ноября в День образования службы участковых уполномоченных полиции открыли памятник майору Ковалеву Ивану Трофимовичу, героически погибшему 30 лет назад в схватке с преступниками.

- Памятник старшему участковому инспектору Лабинского районного отдела внутренних дел Ивану Ковалеву возведен по инициативе руководства краевого главка, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Иван Трофимович Ковалев родился в 1939 году в Могилевской области. После службы в армии и работы на кирпичном заводе в Кокчетавской области в 1964 года переехал на Кубань.

А с июня 1965 год по направлению трудового коллектива пришел на работу в милицию, в Лабинский районный отдел охраны общественного порядка. На протяжении 25 лет он бессменно был участковым инспектором станицы Зассовской.

Его называли образцовым полицейским, мудрым и добрым, он прекрасно ладил с молодежью, 69 раз получал поощрения от руководства за свою безупречную службу. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени и шестью медалями.

В центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

За время работы он не раз участвовал в задержании опасных преступников, при этом старался не применять табельное оружие.

- А что он, хитрее всех на свете? И потом, пальбу поднимать, даже по такому… Это уж если совсем деваться некуда…, - сказал он после одного из таких задержаний.

Жизнь Ивана Трофимовича оборвалась летом 1990 года. В это время в Лабинском районе участились кражи из магазинов. Участковый организовал патрулирование улиц добровольной народной дружины и активизировал работу сторожевой охраны.

21 июля в 3 часа ночи ему позвонил сторож и рассказал, что преступники пытаются проникнуть в центральный магазин Зассовской. Накинув форму и вооружившись табельным ПМ, милиционер побежал на место происшествия.

Ковалев незаметно сделал так, чтобы автомобиль, на котором прибыли злоумышленники, не смог продолжать движение и сделал попытку пресечь преступление.

- Неожиданно одним из преступников Иван Трофимович был обстрелян из охотничьего ружья. Будучи раненным в живот, сотрудник милиции открыл ответный огонь, убив одного из нападавших и ранив другого. Отстреливаясь, остальные преступники были вынуждены скрыться на втором автомобиле, оставленном ими в другом месте, - рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Получив ранение, майор Ковалев организовал местных жителей и помог сохранить улики, который впоследствии помогли задержать преступников. Иван Трофимович умер по дороге в больницу. Его посмертно Указом президента СССР наградили орденом Красной Звезды.

Именем Ивана Ковалева названа улица в станице Зассовской, а также премия, которая уже 20 лет ежегодно вручается участковым уполномоченным милиции Кубани.

В центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Приказом Министра внутренних дел России майор милиции Ковалев Иван Трофимович зачислен навечно в списки личного состава Лабинского РОВД.