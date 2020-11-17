В Ейске без газоснабжения остались более 80 тысяч человек

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Ейске во время земляных работ строители повредили магистральный газопровод. Инцидент произошел на улице Западной.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

От газоснабжения отключены более 80 000 человек и 67 социально значимых объектов.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Экстренные службы проводят ремонтно-восстановительные работы для организации подача газа, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России - 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место происшествия направлена оперативная группа под руководством замначальника ГУ Аркадия Согомоняна, организованна работа оперативного штаба.