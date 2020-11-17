В Ейске без газоснабжения остались более 80 тысяч человек

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Ейске во время земляных работ строители повредили магистральный газопровод. Инцидент произошел на улице Западной.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
От газоснабжения отключены более 80 000 человек и 67 социально значимых объектов.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
- Экстренные службы проводят ремонтно-восстановительные работы для организации подача газа, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России - 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На место происшествия направлена оперативная группа под руководством замначальника ГУ Аркадия Согомоняна, организованна работа оперативного штаба.