Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 ноября 2020: регион готовится к наплыву туристов

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 ноября 2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти, ежесуточный прирост бьет рекорды. «КП» рассказывает о последних новостях коронавируса в Краснодарском крае на 18 ноября 2020 года.

За последние сутки в регионе зафиксирован 161 случай заболевания, вирус обнаружен у 10 детей, возраст пациентов от 10 до 89 лет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки 350.

На сегодняшний день лечение новой коронавирусной инфекции в Краснодарском крае продолжают 6698 человек. С начала пандемии на Кубани умерли 516 пациентов с COVID-19, о смерти пятерых сообщили по итогам минувшего дня.

- 40 граждан находятся в тяжелом состоянии, из них четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В то же время уже справились с коронавирусом и выздоровели 12 655 пациентов.

Тревогу у специалистов вызывает предстоящий зимний курортный сезон. Ожидается, что в регион приедут около 300 тысяч туристов. Во всех городах продолжатся проверки соблюдения режима повышенной готовности.

– Идет усиленная подготовка к зимнему курортному сезону и наплыву туристов. Рейдовые мероприятия, проводимые во всех муниципальных образованиях, носят предупредительный характер. В очередной раз напоминаем предпринимателям, как следует работать в нынешних условиях, чтобы не вводить новые ограничения и не допустить полного закрытия объектов, – рассказал Роман Куринный.

Проверки находят нарушения в каждом десятом заведении, чаще всего они касаются масочного режима. 50 заведений работали после полуночи, а в 17 курили кальяны.

За нарушение режима повышенной готовности предприятиям грозит штраф до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 1 млн рублей или приостановка деятельности объекта до 90 суток.

Всех жителей и туристов, прибывающих в Краснодарский край, призывают четко следовать требованиям режима повышенной готовности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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