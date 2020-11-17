«Вернуть тепло в дома жителей»: В Ейске оперативно восстановили поврежденный газопровод

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Ейске во время земляных работ строители повредили газопровод. Казалось бы, знакомая ситуация. Но в СМИ недаром окрестили происшествие бытовым коллапсом. В результате аварии более 80 тысяч человек остались без газа, а значит, без отопления. И как раз в ночь на 18 ноября в Ейске синоптики прогнозируют похолодание до 0 до 1 градуса мороза.

- Обогреваемся кто как может, адский холод в квартирах, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» жительница Ейска Вероника Сергеева. – К нам сегодня из квартиры переехала дочка с маленькими внуками, потому что у нас есть электрообогреватель, а у них сломался как раз.

Жители города в местных пабликах делятся лайфхаками, как пережить холодную ночь и не простудиться.

В пресс-службе администрации Краснодарского края оценили всю серьёзность аварии и прореагировали на ЧП незамедлительно.

- С момента происшествия ситуация на моем контроле, - написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, все коммунальные службы сработали оперативно. Поврежденный газопровод восстановили в тот же вечер к 23:00.

Глава региона обратил внимание, что сейчас в городе делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома жителей. До полуночи все котельные запустили в работу. В считанные часы будет возобновлено теплоснабжение квартир.

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что в круглосуточном режиме работает «горячая линия» по вопросам адресного подключения домов и квартир: по мобильному телефону 104 или городскому 2-36-00.

В администрации Ейского района «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали, что полный ремонт магистрального газопровода может занять 10-12 часов.

- Главное, что уже возобновлена подача газа жителям, более 15 котельных возобновили работу, - сообщил представитель администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Ейске без газоснабжения остались более 80 тысяч человек. Нет газа и на 67 социально значимых объектах.