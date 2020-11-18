Ночью спасал, а утром стал отцом: в Туапсе чиновник вытащил из огня пожилую женщину

Трагедии удалось избежать благодаря Артуру Багаряну.

Двухэтажный барак, что находится на улице Калараша в Туапсе, на днях едва не взлетел на воздух. Из маленькой искры возникло пламя, которое стремительно пожирало крышу дома. Жилье нескольких семей, обставленное со всех сторон газовыми баллонами, могло вспыхнуть. Но трагедии удалось избежать благодаря чиновнику.

В ту ночь работник районной администрации Артур Багарян возвращался с командировки домой.

- Мы ехали с водителем, как вдруг увидели с трассы, что в стороне дом просто объят пламенем. Говорю: «давай туда!» и мы рванули к нему, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Артур Багарян.

Подъехав, мужчины увидели, что на улице около пожарища стоят люди.

Дом могу вспыхнуть в любой момент.

- Есть-кто в доме? – крикнул набегу Артур, но очевидцы лишь пожали плечами.

Тогда чиновник бросился внутрь барака. Поднявшись наверх, он увидел пожилую женщину, которую вывел на улицу. Пока растерянную пенсионерку приводили в чувства после спасения, Артур вернулся обратно.

- Куда же он? Там сейчас все рухнуть может! – кричали люди в след.

Но в этот момент мужчина, похоже, уже ничего не боялся.

- Пять лет назад у моей родни случилась беда – был пожар и очень сильный. Я видел, что происходит во время взрыва газовых баллонов. И, когда поднимался в дом, думал лишь об одном – хоть бы успеть. Я с трудом поднялся наверх. За мной следовал и водитель. С потолка на нас лилось что-то горячее, но мы все равно шли дальше, - вспоминает Артур. – Сначала вытащил пустой баллон, отдал его коллеге. Я же на некоторое время задержался - пыталась отцепить газовый баллон от шланга.

Когда Артур убирал последний баллон, рухнула крыша навеса.

Когда же, наконец, это удалось, мужчина начал выкатывать емкости для газа из пожара. Он уже убирал последний баллон, как вдруг рухнула крыша навеса. К счастью, Артур не пострадал.

Выбравшись из огня, мужчина откатил газовые баллоны как можно дальше. В этот момент приехали пожарные, которые стали заливать огонь водой. Когда жильцы дома кинулись искать своих спасителей, то обнаружили, что их уже нет.

- Даже поблагодарить их не успели, - говорят жильцы дома.

На то у Артура были веские причины - он спешил к своей семье. Пока он отважно помогал своим землякам, дома его ждала беременная супруга и дети.

- Так много внимания ко мне – думаю, что это излишне, - скромничает мужчина. – Сижу тут перед родней и друзьями краснею. А мы тут празднуем – я же папой в третий раз стал. Супруга подарила мне сына Сереженьку. Так случилось, что на свет он появился на следующий день после пожара. Сейчас понимаю, что страшновато было там внутри, но в тот момент, когда вокруг меня все полыхало, не думал об этом – помочь хотел скорее. Да и не смог бы я иначе – вот такой я человек.