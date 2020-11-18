Cнегопад в Краснодарском крае 18 ноября 2020: водители экстренно «переобувают» машины

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Зима добралась и до Краснодарского края. Ранее засыпало дороги Ростовской области и Ставрополья. Из-за ухудшения погоды на дорогах образовались заторы. А некоторые трассы и вовсе перекрыли. Жителей Кубани ждал сюрприз за окном ждал утром 18 ноября.

Одним из первых снегопад увидел Кропоткин. Белая стужа напугала водителей.

Большинство автолюбителей к встрече с такими осадками оказались не готовы, хотя синоптики и предупреждали заранее об ухудшении погоды.

Некоторые автолюбители поспешили в СТО, чтобы поскорее «переобуть» машину - мало ли, заметет сильнее.

- Снег хоть и выпал, но гололеда на дороге пока нет. Заторов вроде тоже. Все стараются ехать аккуратно, - рассказывать «КП» - Кубань» житель Кропоткина Алексей Нефедов. - Но к вечеру, когда температура упадет, может появиться наледь, так что многие решили перестраховаться и сменить резину.

Скованные снегом цветы добавляют романтики кубанским пейзажам.

Выкладывают фото и видео в соцсетях не только жители Кропоткина. Белым-бело стало и в Тихорецком районе. Пока снег не растаял, детишки здесь пытаются играть в снежки.

Зимняя сказка сейчас и в Новокубанском районе, и в Армавире.

Правда, там на дорогах снег быстро тает. Зато припорошены листва на деревьях и растения.

Власти уже готовятся к приходу зимы, техника для посыпки дорог - на старте.

НА ЗАМЕТКУ

По данным синоптиков, мокрый снег в Краснодарском крае будет идти с 18 по 20 ноября. Ожидается он и в кубанской столице. Водителям рекомендуют быть аккуратнее за рулем.

Если вы планировали поездку в Ставрополь или Ростов, путешествие лучше отложить, иначе есть риск застрять надолго.

БУДЬ В КУРСЕ

Как действовать во время гололеда (гололедицы):

- выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. В крайнем случае, на подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

- если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

АЛЛО!

Куда звонить за помощью

Если вы стали свидетелем ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей, звоните на единый телефон спасения с мобильного «010». Также можно звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - 8 (861) 268-64-40.