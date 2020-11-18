Дерипаска инвестировал в малую родину больше миллиарда рублей

Высокая скорость, точность и параллельность сева пропашно-технических культур достигается при помощи системы спутниковой навигации. Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Оттуда он уехал в Москву, где окончил физфак МГУ и занялся развитием алюминиевой отрасли. И теперь, спустя четверть века, Дерипаска вкладывает сотни миллионов в свою малую родину.

«Прогресс Агро» – это про науку

Есть на Кубани очень необычный район, который благодаря помощи своего известного уроженца заметно выделяется на фоне остальных. Жители Усть-Лабинского района могут подтвердить, что за последние полтора десятка лет почувствовали эти изменения на себе.

Здесь 18 лет назад, с подачи Олега Дерипаски, было выкуплено несколько колхозов. Сейчас это полноценный научно-сельскохозяйственный центр «Прогресс Агро», который помимо традиционного сельского хозяйства внедряет собственные научные разработки, вкладывается в обучение местных школьников, занимается благотворительностью и развитием Усть-Лабинского района.

Все руководители дочерних предприятий, наряду с производственными задачами, решают проблемы сельских поселений на территории района, говорит Светлана Агибалова, начальник отдела персонала агропредприятия «Рассвет» (группа компаний «Прогресс Агро»). По ее словам, социальные инвестиции в район являются традицией, на которой построена корпоративная культура «Прогресс Агро».

В доильном зале мегафермы № 4 «Прогресс Агро» в сутки получают около 34 тонн молока от 1300 коров. Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Группа компаний «Прогресс Агро» включена в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В настоящее время в ее состав входит 18 предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством и ритейлом. Кроме того, «Прогресс Агро» развивает собственную линейку продуктов «Моя станица», а также готовится к запуску селекционно-генетического центра по производству эмбрионов коров высокоудойных пород. На предприятиях группы трудится более 5 тысяч человек.

«Еще 10 лет назад основную прибыль приносила продажа зерновых и сахара. «Сегодня мы вошли в переработку молока, мяса и наращиваем эти мощности, а это новые рабочие места. У нас развивается семеноводство, наша команда селекционеров может предложить сельхозтоваропроизводителям более 30 гибридов семян кукурузы. Занимаемся селекцией подсолнечника и сои», – говорит Светлана Агибалова.

Бизнес с человеческим лицом

За 18 лет агропредприятия, объединенные в группу компаний «Прогресс Агро», инвестировали в Усть-Лабинский район более миллиарда рублей. Из них на благотворительность направлено более 355 миллионов рублей. Разработанные и внедренные компанией совместно с благотворительным фондом Дерипаски «Вольное Дело» проекты направлены на развитие социальной инфраструктуры, образования, науки, здравоохранения и спорта.

Механизатор задает параметры для параллельного вождения тракторов на севе пропашно-технических культур. Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Тамара Румянцева, президент Фонда «Вольное Дело-Юг», вспоминает, что первые образовательные проекты в Усть-Лабинском районе были начаты в 2004 году:

«Программа фонда «Школа нового поколения» охватывает с 1 по 11 классы. В ее основе - идея развития детей в действии, чтобы с 1 класса ребенок начал изучать окружающий его мир, знать и любить Родину - большую и малую. Изменилась система воспитательной работы. В школах района уже было 4-5 выпуска детей по этой программе»

По словам Румянцевой, по уровню образования, оснащению и за счет внедрения новых программ школы Усть-Лабинского района не уступают большинству московских школ. Обучение детей проходит по программам «Робототехника», «Школа реальных дел», «Юниор Профи», которые знакомят детей с производственными и научными процессами и позволяют проявить в них свои способности. На каникулах «Вольное дело» проводит для детей бесплатные профильные смены в Центре дополнительного образования «Тополек». Фонд регулярно перечисляет деньги на повышение квалификации учителей, текущий ремонт школ, организацию поездок и экскурсий школьников.

«Мы видим, что эти вложения дают прекрасные плоды. Но такого успеха не было бы, если бы мы не взаимодействовали с компанией «Прогресс Агро» и администрацией района. Власть, бизнес и некоммерческий сектор вместе дают району социальные инновации», - говорит Румянцева.

Сам Дерипаска по-прежнему прописан в Усть-Лабинском районе, где и платит налоги. Говорят, его частенько можно встретить на улицах Усть-Лабинска или в станицах, где он беседует с жителями, расспрашивая их о проблемах малой родины.

Миллиарды за лицей

Один из крупнейших проектов фонда Олега Дерипаски – строительство академического лицея для одаренных детей со всей страны. В России такие комплексные объекты строит только государство – например, сочинский «Сириус» или президентские кадетские училища Минобороны. Усть-Лабинский лицей, по самым скромным подсчетам, стоил Дерипаске не менее 3 миллиардов рублей. Учиться и жить здесь будут самые талантливые дети со всей страны. Поступить в Лицей непросто, но барьер не финансовый: нужно пройти сложный конкурсный отбор, зато обучение — бесплатное.

Если будете проездом в Усть-Лабинске – обязательно загляните посмотреть на лицей — он производит сильное впечатление. Приезжим обычно кажется, что это аккуратно реконструированное историческое здание. На самом деле здание построено с нуля, но в стиле классической архитектуры — с колоннами, арками и огромными панорамными окнами.

Выпускникам лицея уже готовят рабочие места на предприятиях «Прогресс Агро». Для этого специалисты компании и фонда «Вольное Дело» внедрили образовательные программы для школьников, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Усть-Лабинский лицей для одаренных детей уже набирает учеников. Фото: фонд «Вольное Дело»

Андрей Дюжиков, директор Усть-Лабинского лицея:

«Лицей ориентирован на углубленное изучение математики, физики, химии, биологии и IT-технологий. Обучение действием – это ключевой наш подход, который применяется в школах Международного бакалавриата (IB). Он строится как постоянный исследовательский процесс. Наши выпускники будут обладать академической свободой при поступлении не только в российские, но и в зарубежные ВУЗы».

Усть-лабинские лицеисты будут учиться не только в стенах лицея, но и в тематических выездных лагерях. Поступить к нам сможет ребенок из любого региона страны.

Усть-лабинцы шутят, мол, Галицкий вкладывает в ноги (имея в виду футбольную академию бизнесмена), а Дерипаска – в головы.

Теория малых дел

К «Прогресс Агро» в Усть-Лабинске давно относятся как к палочке-выручалочке, который всегда приходит на помощь и требуется решить «горящую» задачу – сделать ремонт в доме культуры, выделить технику для субботника или помочь материально местным жителям, у которых случилось несчастье. По словам гендиректора предприятия Леонида Рагозина, «Прогресс Агро» всегда отвечает на просьбы муниципалитетов о помощи: «Казалось бы, там выровнять и отсыпать дорогу грейдером, в лесополосах убрать мусор, покосить траву, где-то предоставить людей и технику – все это мелочи, но из них складываются большие затраты и человеческие ресурсы».

Когда в марте 2020 года был введен карантин, волонтеры «Вольного Дела» и «Прогресс Агро» за несколько дней организовали бесплатную продуктовую помощь для пожилых жителей района. Доставка продолжалась до конца карантина, помощь получили почти 2 тыс. человек. А когда пришла вторая волна пандемии, компания, чтобы наполнить местный бюджет, решила заранее выплатить району 25 миллионов рублей за пятилетнюю аренду пахотных земель.

Фонд Дерипаски «Вольное Дело» поддерживает Фанагорийскую археологическую экспедицию. Фото: фонд «Вольное Дело»

На работу – в Усть-Лабинск

«Прогресс Агро» заинтересован в инициативных и квалифицированных сотрудниках. Особенно там рады зоотехникам, инженерам, строителям, а также хорошим механикам. Зарплата – вполне рыночная, а кроме того, на предприятии есть жилищные программы.

В компании даже задумались о трудоустройстве квалифицированных работников из заполярных и сибирских регионов, где из-за условий труда на пенсию выходят до 50 лет. В компании решили, что таким специалистам можно предложить достойную работу и помочь с переездом в теплый край, а взамен получить мотивированного и профессионального сотрудника.

Усть-Лабинский район из-за родства с известным промышленником частенько называют «Дерипасовкой». Заезжие московские журналисты каждый раз изумляются, насколько он популярен среди местных жителей. Сам же Дерипаска, похоже, сторонится всякой публичности и нечасто мелькает в прессе. Его неравнодушие к малой родине выдает только активность фонда «Вольное дело», который вместе с сельхозпредприятиями инвестирует сотни миллионов в дела, абсолютно не связанные с бизнесом.