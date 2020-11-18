Ковидное переселение: москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань

Москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань.

Во многих городах страны снова ввели жесткие ограничения из-за пандемии. Отправляют учеников получать знания онлайн, работников - на удаленку. В Москве студентам и пенсионерам блокируют проездные карты, закрывают клубы и кафе. В столице под 6000 заболевших коронавирусом в сутки. И чтобы остановить рост, принимаются жесткие меры. Но не все сидят дома и соблюдают режим самоизоляции. Многие покупают билеты и едут в теплые края - на Кубань, пережидать у моря пандемию. Среди «ковидных переселенцев» немало семей с детьми. Они в открытую говорят, что удаленка их не устраивает, что хотят стандартного обучения для своего ребенка.

Сочи - не резиновый

- В Сочи продолжается прирост постоянного населения - мы видим это по нашим школам. За первые два месяца нового учебного года количество учеников в них выросло на тысячу. То есть первого сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то - на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты.

Летние квартиры в Анапе больше не пустуют

Точно такая же ситуация и в Анапе. Москвичи и жители других регионов страны арендуют на курорте жилье и ведут своих детей в местные школы. И уже сейчас арендовать однокомнатную квартиру в Анапе сложно - все занято.

- Мы советуем в центре снимать квартиры, потому что до моря будет близко, да и школы с детсадами там есть, - рассказывает анапский риелтор Александра. - Если детей нет, приезжие ищут варианты за городом. Рассматривают дома. Сейчас под сдачу есть приличные варианты за 20 тысяч в месяц. Там людей меньше, воздух чистый, но до моря дальше.

Причем если раньше в это время многие квартиры пустовали, то сейчас все занято.

- Много людей приехали из столицы в квартиры, которые купили в Анапе прежде. Раньше они там жили летом, во время отпуска, а теперь представился подходящий случай сбежать из скованной ограничениями Москвы, - говорит Александр. - Но у нас в городе есть запреты. Школу одну вообще на карантин собираются закрывать, там детей много заболело, и учителей тоже. Поэтому мы тут тоже не шикуем.

Заняты не только квартиры в Анапе, но и школы. Особенно много детей стало в тех районах курорта, где появляются новые жилые комплексы. В старых, обжитых местах, где новые дома не растут так быстро, ситуация не так бросается в глаза. Хотя одна из школ в самом центре города, рассчитанная всего на 250 детей, обучает сегодня под тысячу ребят.

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

«Вы нас обязаны принять»

- Если еще весной мы фиксировали по итогам месяца по 20-25 детей на прибытие и выбытие, то в последний месяц приходят по 5-6 человек в день и просят зачислить в школу, - рассказал директор одной из анапских школ, попросивший не называть его имени. - Мы говорим: «Давайте справку об эпидокружении», надеясь отвадить, но те приносят на следующий же день. Потом говорим, что нет мест, что по 40 детей в классе, но и это не считается за аргумент. Направляем в управление образования, а те уже распределяют. А там ученика распределяют туда, где больше всего свободных мест. Не факт, что это будет школа рядом с домом, но ведь можно сначала ребенка определить, а потом подыскать квартирку поближе к ней. Этим «переселенцы» и пользуются. «Вы нас обязаны принять», - с таким девизом мамы и папы и приходят ко мне.

Чтобы не идти в чужой монастырь со своим уставом

Больше всего приезжих сейчас в Сочи - именно сюда едут люди со всей страны, чтобы переждать пандемию. Поэтому мэр курорта обратился к ним с просьбой соблюдать правила, которые действуют в регионе. Ведь, как известно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

- Уважаемые гости, вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае, - сказал Алексей Копайгородский. - В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции. Хочу напомнить и жителям города, и всем нашим предпринимателям: все санитарно-эпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора должны соблюдаться в обязательном порядке.