Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ковидное переселение: москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань

В и без того переполненных школах Краснодарского края не хватает мест, раскуплена недвижимость
Владимир ПАВЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань.

Москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань.

Во многих городах страны снова ввели жесткие ограничения из-за пандемии. Отправляют учеников получать знания онлайн, работников - на удаленку. В Москве студентам и пенсионерам блокируют проездные карты, закрывают клубы и кафе. В столице под 6000 заболевших коронавирусом в сутки. И чтобы остановить рост, принимаются жесткие меры. Но не все сидят дома и соблюдают режим самоизоляции. Многие покупают билеты и едут в теплые края - на Кубань, пережидать у моря пандемию. Среди «ковидных переселенцев» немало семей с детьми. Они в открытую говорят, что удаленка их не устраивает, что хотят стандартного обучения для своего ребенка.

Сочи - не резиновый

- В Сочи продолжается прирост постоянного населения - мы видим это по нашим школам. За первые два месяца нового учебного года количество учеников в них выросло на тысячу. То есть первого сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то - на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты.

Летние квартиры в Анапе больше не пустуют

Точно такая же ситуация и в Анапе. Москвичи и жители других регионов страны арендуют на курорте жилье и ведут своих детей в местные школы. И уже сейчас арендовать однокомнатную квартиру в Анапе сложно - все занято.

- Мы советуем в центре снимать квартиры, потому что до моря будет близко, да и школы с детсадами там есть, - рассказывает анапский риелтор Александра. - Если детей нет, приезжие ищут варианты за городом. Рассматривают дома. Сейчас под сдачу есть приличные варианты за 20 тысяч в месяц. Там людей меньше, воздух чистый, но до моря дальше.

Причем если раньше в это время многие квартиры пустовали, то сейчас все занято.

- Много людей приехали из столицы в квартиры, которые купили в Анапе прежде. Раньше они там жили летом, во время отпуска, а теперь представился подходящий случай сбежать из скованной ограничениями Москвы, - говорит Александр. - Но у нас в городе есть запреты. Школу одну вообще на карантин собираются закрывать, там детей много заболело, и учителей тоже. Поэтому мы тут тоже не шикуем.

Заняты не только квартиры в Анапе, но и школы. Особенно много детей стало в тех районах курорта, где появляются новые жилые комплексы. В старых, обжитых местах, где новые дома не растут так быстро, ситуация не так бросается в глаза. Хотя одна из школ в самом центре города, рассчитанная всего на 250 детей, обучает сегодня под тысячу ребят.

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

«Вы нас обязаны принять»

- Если еще весной мы фиксировали по итогам месяца по 20-25 детей на прибытие и выбытие, то в последний месяц приходят по 5-6 человек в день и просят зачислить в школу, - рассказал директор одной из анапских школ, попросивший не называть его имени. - Мы говорим: «Давайте справку об эпидокружении», надеясь отвадить, но те приносят на следующий же день. Потом говорим, что нет мест, что по 40 детей в классе, но и это не считается за аргумент. Направляем в управление образования, а те уже распределяют. А там ученика распределяют туда, где больше всего свободных мест. Не факт, что это будет школа рядом с домом, но ведь можно сначала ребенка определить, а потом подыскать квартирку поближе к ней. Этим «переселенцы» и пользуются. «Вы нас обязаны принять», - с таким девизом мамы и папы и приходят ко мне.

Чтобы не идти в чужой монастырь со своим уставом

Больше всего приезжих сейчас в Сочи - именно сюда едут люди со всей страны, чтобы переждать пандемию. Поэтому мэр курорта обратился к ним с просьбой соблюдать правила, которые действуют в регионе. Ведь, как известно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

- Уважаемые гости, вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае, - сказал Алексей Копайгородский. - В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции. Хочу напомнить и жителям города, и всем нашим предпринимателям: все санитарно-эпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора должны соблюдаться в обязательном порядке.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Рекомендуемые