В Сочи продолжается строительство и переоборудование городских школ

Фото мэрии Сочи

Вопросы строительства и ремонта объектов социальной сферы традиционно являются одним из главных приоритетов работы сочинских властей. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году эта работа продолжилась, и весьма активно. В Сочи реализуется обширная программа по ремонту и строительству школ. В сентябре 2020 года введено в эксплуатацию новое здание гимназии № 6 на 1100 мест в микрорайоне Макаренко Центрального района.

Фото мэрии Сочи

Помещение было реконструировано в рамках краевой программы «Развитие отрасли образования». На капитальный ремонт существующего здания, переданного в оперативное пользование гимназии, было направлено около 300 млн рублей. С 1 сентября 2020 года здесь начались занятия для учеников 5-11классов. Установлено новое технологическое оборудование для профильных инженерных, медико-биологических классов, кабинетов технологии, географии, химии и физики. Создан специализированный лингафонный кабинет для занятий иностранными языками.

Продолжается переоборудование и других школ Сочи. Например, № 4 получила возможность улучшить материально-техническое обеспечение образовательного процесса по медико-биологическому профилю. Приобретены цифровые лаборатории, мобильный класс, микроскопы, роботы-тренажеры.

Фото мэрии Сочи

В гимназии № 8 появилась лаборатория последнего поколения для инженерных классов, уроков химии и биологии, а также техника для занятий робототехникой. Новое оборудование появляется и в других школах курорта. Сейчас в Сочи ведется строительство еще четырех школ.

Речь идет о блоках для начальных классов, по 400 мест в каждом на улицах Чекменева, Виноградной и Ачишховской. Строится и новая школа на 800 мест на Мамайке-крайне важный для города социальный объект, который даст возможность детям из крупного и быстрорастущего микрорайона с населением более чем в 30 тысяч человек. посещать занятия рядом с домом.

Фото мэрии Сочи

На этом строительстве стоит остановиться особо. Школа на Мамайке возводится в рамках нацпроекта «Образование» и поручения президента о ликвидации второй смены. Основной вопрос здесь в нехватке земельных участков. В Мамайке эта площадка 15 лет находилась в судебном споре. Это и не мудрено - место панорамное, пригодное под любой коммерческий проект. Благодаря принципиальной позиции местной власти участок оставлен под школу. Строительство началось в марте 2020 года, сейчас готовность будущего образовательного учреждения составляет 25%. Помещения возводят на разных уровнях, что осложняет строительство. Перепад между верхней и нижней точкой участка – целых 26 метров.

Фото мэрии Сочи

- На участке площадью более 30 тысяч квадратных метров, расположатся 8 учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания, а также стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский-Сдать школу планируется в 2022 году. Общая стоимость строительства составляет более 1 миллиарда рублей, в основном это федеральные и краевые средства. Вообще же, мы провели инвентаризацию земель, которые потенциально могут быть использованы под строительство новых социальных объектов. Таких участков выявлено 33. Там где это возможно, мы уже начали проектирование и в следующем году рассчитываем приступить к строительству еще шести образовательных объектов.