Умер месяц назад: зверски избитого видеооператора из Краснодара похоронили как бродягу, пока его по больницам искали родные

Александр Деревянченко. Фото: Беслан Аслаханов

О случившемся с видео- и фотооператором из Краснодара Александром Деревянченко рассказал на своей странице председатель краевой общественной организации инвалидов «Восхождение» Беслан Аслаханов. Они много лет работали вместе над тем, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями чуть легче.

- Пропал мой друг, друг нашей организации, активист, волонтер, тот который остается за кадром, потому все видео-фото съемки мероприятий он нам делал, по организации помогал, - сообщил Беслан Аслаханов.

В сентябре зверски избитого Александра привезли в краснодарскую больницу, где он впал в кому. Кто и за что мог расправиться так с мужчиной, неизвестно до сих пор. Все, кто его знал, отзываются о нем только хорошо.

Позже Александра перевели в центральную районную больницу Каневского района.

- Где он сейчас, сын не может найти, - рассказал "КП" - Кубань" Беслан Аслаханов. - В больнице сказали, что его куда-то снова перевели. Ссылались на то, что информация о пациентах не сохраняется. Пересылали постоянно по разным телефонам. Он пытался обратиться в полицию по поводу нападения, но там сказали, что нужна справка из больницы о состоянии Саши и копия его паспорта. Почему в больницу, где он лежал, полицейские не приехали сами, неизвестно. Никаких проверок на этот счет не назначалось.

"Комсомолка" обратилась за комментарием в УМВД по Краснодарскому краю.

- Действительно, никаких заявлений в отдел по Каневскому району не поступало. Возможно, недостаточно полный пакет документов родственники собрали для этого, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

К слову, к поискам Александра Деревянченко вскоре подключились в прокуратуре и в минздраве Краснодарского края.

- С 17 по 29 сентября он находился в ЦРБ Каневского района. После этого его перевели в отделение паллиативной помощи в Новодеревянковскую больницу. 8 октября он, к сожалению, скончался, - уточнили "КП" - Кубань" в прокуратуре Краснодарского края.

В минздраве Краснодарского края тоже рекомендовали родственникам обратиться за детальной информацией в районную больницу Каневского района.

"КП" - Кубань" приносит свои соболезнования родным и близким Александра и благодарит за ведомственное содействие.