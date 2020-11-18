В Сочи пенсионеры выстраиваются в очереди за справками для льготных проездных

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Уже с 7 утра у помещения территориального общественного самоуправления (ТОС) «Благодать» в Хостинском районе Сочи выстроилась длинная и тесная очередь из пенсионеров.

Ни санитарной дистанции, ни соблюдения масочного режима здесь явно не наблюдается. Собраться пенсионеры вынуждены за справкой для получения льготного проездного.

- В период повышенной готовности сгоняют пенсионеров Сочи в ТОСы города за справками на льготный проездной. Толпы людей повышенного риска стоят в очередях на улице по 3-4 часа. Скорость обслуживания 15 человек в час,-пишут очевидцы в соцсетях.

Выдачей справок занимаются специалисты управления соцзащиты. В самом ТОСе ситуацией обеспокоены, но поделать с этим ничего не могут.

- Мы это не организуем, только предоставляем помещение. Оно у нас маленькое-всего около 17 метров. Там работают две девушки из соцзащиты, выдают эти справки. Внутрь пускают только в маске, там все условия есть. Но идет все очень медленно, поэтому люди и скапливаются,- сообщила «Комсомолке» руководитель ТОС Наталья Медведева.

Только в ТОС «Благодать» получить таким образом справки должны около 200 пенсионеров. Как удалось выяснить «КП-Кубань», подобная же ситуация - и в других ТОСах района.

Органы соцзащиты пока не комментируют ситуацию. Поэтому пока сложно сказать, почему в разгар пандемии не удалось найти иного, более безопасного для людей способа получения документов.

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