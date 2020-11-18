Как стать философом в Санкт-Петербурге и учить медиации в Краснодаре

Галина Рогочая. Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в этом выпуске была выросшая в Казахстане Галина Рогочая, переехавшая на Кубань почти тридцать лет назад.

Выросшая в Павлодаре в семье вузовских преподавателей, она получила диплом философа в северной столице России. Вернулась на родину дедушек и бабушек, чтобы тоже стать педагогом в университете.

Галина Петровна рассказала, что факультет управления и психологии выпускает не только политологов и психологов, востребованной становится специальность «конфликтолог». Многие не подозревают, что в стране узаконена социальная технология примирения. В семье, в школе, в бизнесе – в любых сферах. Не обязательно судиться, чтобы найти правоту. Институт медиации действует и в Краснодаре.

Конфликты надо предвидеть руководителям разного уровня. Доцент кафедры политологии и политического управления сообщила, что ученые факультета могут помочь управленцам в их предупреждении или разрешении. Также ее коллеги разработали оригинальные методики проведения регионального конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх».

Галина Рогочая обратила внимание на то, что исчезает очарование «нашего маленького Парижа», утрачивается архитектурное своеобразие. Она и ее студенты считают, что экспертизу градостроительных проектов должны вести не только экономисты, экологи, урбанисты, следует привлекать и психологов. Эмоционально заряженные следы формируют личность горожанина.

Шел разговор и о личных привязанностях гостьи. В период локдауна Рогочая путешествует по краю, открывает новые места. Ее увлечения – рисование и виноделие.

Тайм-коды программы

0:52 – представление гостьи

01:28 – что такое «медиатор»

02:11 – семейная «география»

03:15 – воспоминания о детстве в Казахстане

04:01 – переезд в Краснодар, аспирантура на кафедре политологии, преподавание в вузах

05:08 – что написано в дипломах выпускников кафедры

06:15 – какие особенности коренных жителей Кубани надо знать «понаехам»?

07:40 – в Краснодаре балачку не слышно

08:10 - Рубрика «Так отож!»: что такое «гребля»?

08:55 – что такое медиация согласно закону? Зачем нужна социальная технология примирения? Как цивилизованно разойтись супругам

11:46 – разрешение конфликтов в образовании, предупреждение и урегулирование споров в школах.

14:04 – Куда обратиться в случае серьезного конфликта? Ассоциация медиаторов, реестр. Репутация специалистов

15:22 - С какими проблемами чаще всего обращаются к медиаторам? Бизнесмены - договороспособная категория

16:05 – Могут ли ученые факультета управления помогать представителям местной власти в предвидении и разрешении социальных конфликтов

19:02 – как ученые факультета управления и психологии разработали методику проведения конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх»

21:22 – помогает ли конкурс участникам продвигаться по карьерной лестнице

22:44 – вопрос из вотсапа: есть разница между студентами в прежние годы и нынешними?

23:56 – рубрика «Любо знаты»: как в 1920 году большевики в Екатеринодаре у «буржуев» разных мастей отбирали все нажитое - вплоть до вилок, сковородок и карандашей.

25:04 – вопрос от слушательницы: мешают ли гаджеты у студентов преподавателю?

25:46 – зачем студенты Галины Рогочей изучают восприятие городской среды на психологию человека? Куда делся «наш маленький Париж»? Любые градостроительные решения нуждаются в экспертизе и психологов городской среды. Традиционалисты и инноваторы. 32:21 – вопрос от слушательницы: насколько удобно учиться студентам в ситуации коронавируса. Важность личного контакта и диалога

35:50 – Подведение итогов викторины

36:22 – Чему радуется душа? Новая отдушина - путешествия по краю. Рисование. Виноделие. Как Рогочие «прописались» в станице Крепостной.

39:27 – Плюсы и минусы Краснодара. Любимые места.

42:34 – анекдот от Рогочей про коронавирус

42:55 – фамильный рецепт окрошки