В Сочи создано 120 новых мест в ясельных группах детсадов

Фото мэрии Сочи

Проблема с обеспеченностью жителей курорта местами в детских садах - одна из наиболее острых в последние годы. Городские власти предпринимают немалые усилия в решении этого вопроса.

В Сочи, с его постоянно и динамично растущим населением, весьма активно ведется строительство детсадов и пристроек к уже существующим зданиям. Причем, в данном случае речь идет как о создании новых, так и о реконструкции старых объектов.

Фото мэрии Сочи

В 2020 году на месте старого детского сада 1930 года постройки в Хосте построен новый - на 280 мест. Уже сданы новые блоки детсадов на улицах Труда и Малиновой - в общей сложности на 160 мест. Кроме того, на курорте ведется строительство еще трех новых блоков – на улицах Гагарина, Донской и Ачишховской.

Вдобавок к этому, к концу 2020 года от инвестора городу будет передано капитально отремонтированное здание на 280 мест по улице Армавирской в поселке Дагомыс. Новый детсад №126 здесь строят в рамках национального проекта «Образование». Он примет 280 ребят, 80 из которых станут воспитанниками ясельной группы.

Фото мэрии Сочи

– Для нас принципиально важно открыть детский сад согласно графику, а также обеспечить комфортные и безопасные условия для малышей. Сейчас строители выходят на завершающий этап работ. Продолжается отделка внутренних помещений и фасада здания, ведется благоустройство прилегающей территории, идет процесс подведения коммунальных сетей. Планируемый срок сдачи объекта – конец ноября 2020 года, для воспитанников учреждение откроется уже к Новому году, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Штат сотрудников детского сада в Дагомысе уже сформирован. В ближайшее время строители приступят к установке оборудования, мебели, уличного освещения и игровых площадок. Особое внимание будет уделено оснащению пищеблока и организации противопожарной безопасности. Рядом также расширят дорогу и организуют новую парковку.

В рамках национального проекта «Демография» в городе растет число мест в детсадах в том числе и для ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет. Показатель, который необходимо выполнить по профильному нацпроекту в 2020 году, заключается в создании 120 новых ясельных мест.

Фото мэрии Сочи

В марте в Сочи введен в эксплуатацию детский сад на 80 мест в Адлерском районе, в селе Орел-Изумруд. В новом учреждении дошкольного образования 40 мест для воспитанников ясельной группы.

На территории детского сада №105 в микрорайоне Донской к возведению пристройки на 80 мест строители приступили в августе. Согласно графику, объект сдадут в эксплуатацию в апреле 2021 года. Новый блок сможет вместить четыре группы воспитанников, две из которых будут посещать дети ясельного возраста.

Алексей Копайгородский подчеркнул, что при строительстве дополнительных корпусов необходимо обновлять и фасады основных зданий в едином стиле с новыми блоками.

Всего в Сочи в 2020 году капитальный ремонт прошел сразу в 12 образовательных учреждениях, в остальных дошкольных организациях проведен косметический ремонт и благоустройство территорий. Всего на это было выделено 87 млн рублей – это краевые и муниципальные деньги.