Молодая мама из Новороссийска получила звание лучшей модели «фитнес-бикини»

Нина Комарова на вручении награды. Фото предоставлено из личного архива модели

Финал крупнейшего фитнес-проекта ЮФО Fitness Model Cup прошел в Краснодаре накануне. Модели из разных городов юга соревновались на сцене краснодарского комплекса «Чемпион».

- Участники готовились к соревнованиям около трех месяцев, все работали на свои телом и стремились к победе, - сообщили организаторы.

Все победы Нина посвящает дочери. Фото предоставлено из личного архива модели

В финале конкурса за звание лучшей модели «фитнес-бикини» боролись 10 красоток. Но победу одержала лишь одна – 33-летняя мама из Новороссийска Нина Комарова.

- Очень волновалась на турнире. Но это отличный опыт, кстати, для всех участников первый. Очень рада такому достижению, надеюсь, их впереди будет еще много, - поделилась с «Комсомольской правдой» - Кубань» абсолютная победительница Fitness Model Cup.

Нина Комарова благодарна коллеге и по совместительству тренеру Диане Гашимовой за участие и победу в конкурсе. Фото предоставлено из личного архива

Нина Комарова родом из Магадана, на Кубань переехала в 2016 году. Все свои жизненные и спортивные победы она посвящает своей дочери.

- Меня стимулирует моя 4-летняя дочь Александра, все достижения – ради нее, - отмечает Нина.

Нина показала отличные результаты для новичка

Фитнес-модель не собирается останавливаться на победе в прошедшем турнире, она продолжит принимать участие и в других финтес-конкурсах.

- Фитнес-зал посещала с переменным успехом со школы, а прям плотно занялась собой год назад. И это только начало, многое впереди, - уверенно заявляет Нина.

Стоит отметить, что в следующем году организаторы Fitness Model Cup хотят увеличить масштабы соревнований. Здесь готовят кадры для чемпионата Краснодарского края по бодибилдингу — традиционного турнира «Самсон».