Огромные объемы: немецкий инвестор реализует крупный логистический проект на Кубани

Фото администрации КК

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не стали препятствием для начала реализации на Кубани крупного инвестпроекта с участием немецкой компании «Ренус Фрейт Логистикс ». Соглашение было подписано в прошлом году на инвестфоруме в Сочи.

Фото администрации КК

В Брюховецком районе начинается строительство огромного логистического центра по хранению семян и удобрений. Проект крайне важен не только для края, но и для всего Юга России.

Немецкий инвестор намерен построить комплекс из двух огромных складов, площадью по 10 тыс. квадратных метров каждый и объемом 120 тысяч кубометров. Стройку планируется завершить уже в следующем году, создав при этом 95 новых рабочих мест для жителей района.

Фото администрации КК

Глава края уверен в успешной реализации проекта. Центр станет одним из самых крупных в регионе и позволит снять дефицит всего Юга России в хранении семян и удобрений. Это также удовлетворит потребности в качественной обработке сельскохозяйственных грузов и их перевозке.

Краснодарский край – главный аграрный регион страны. Здесь необходимы мощные, оборудованные по последнему сову техники логистические комплексы. И крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый год будут обеспечены семенами и средствами защиты.

- Это основа хороших урожаев и развития сельхозпредприятий, – отметил Вениамин Кондратьев во время церемонии начала строительства. – Планируемое в будущем открытие собственного таможенного пункта позволит нарастить экспорт удобрений и химзащиты.

Фото администрации КК

Реализация столь крупного проекта – очередное доказательство того, что бизнес из Германии продолжает чувствовать себя на Кубани вполне уверенно.

Исполнительный директор российско-германской внешнеторговой палаты Тим Кнолль подчеркнул, что Кубань- один из самых благоприятных регионов в России для ведения и развития бизнеса и проводит гибкую политику в отношении инвесторов, что дает уверенность в скорейшей реализации проекта.

Руководители группы «Ренус» Штефан Петерс и Клеменс Ретманн обратились к присутствующим по видеосвязи.

Ранее немецкие инвесторы реализовали подобные проекты в Москве, Воронеже и Смоленске.

- В строительство предприятия в крае мы вложили большие инвестиции – более 1 млрд рублей и уверены, что они окупятся. По готовности объекта предоставим нашим клиентам комплексное решение – от транспорта до отгрузки и дистрибуции, – сказал Штефан Петерс.

– Бизнес инвестирует когда видит хорошие условия. В иностранном государстве он должен чувствовать, что его принимают. В России мы чувствуем это. Для меня и моей семьи большая радость заложить камень в основание предприятия в России. Это новая веха в развитии отношений двух стран, – подчеркнул Клеменс Ретманн.

Фото администрации КК

Генеральный директор «Ренус» Олаф Метцгер отметил, что с момента подписания соглашения о строительстве центра прошел всего один год.

– А еще через год мы откроем логистический комплекс международного уровня, который позволит соединить грузопотоки из Европы и Азии, – сказал Олаф Метцгер.