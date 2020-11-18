Депутаты Городского собрания Сочи приобрели шесть новых машин для городских поликлиник

Фото мэрии Сочи

Депутаты Городского Собрания Сочи от партии «Единая Россия» приобрели шесть машин марки «Шевроле Нива» и «Лада». В торжественной передаче ключей принимали участие депутаты от всех четырех районов курорта, руководители и терапевты поликлиник, представители мэрии Сочи.

По одному автомобилю для участковых терапевтов получили городская поликлиника №2 в Адлерском районе, поликлиника №3 в Хосте и поликлиника №4 в микрорайоне Дагомыс. Машину также выделили для Перинатального центра города . Два автомобиля были переданы городской поликлинике №1 Центрального района курорта. Все машины будут брендированы хештегом #спасибоврачам.

Фото мэрии Сочи

– Мне как депутату и врачу очень приятно вручать сегодня ключи от новых автомобилей своим коллегам. Теперь участковые терапевты смогут ежедневно обслуживать больше вызовов и оказывать квалицированную медицинскую помощь и консультации жителям города, которые лечатся на дому. Мы все прекрасно знаем, в каких невероятно сложных условиях пандемии вам приходится работать, особенно сейчас, когда наступил период острых респираторных заболеваний. Знаю, как врач, что количество звонков в поликлиники увеличилось в разы. Надеемся, что этот скромный вклад в наше общее дело поможет вам в вашей нелегкой работе. От всего депутатского корпуса желаю вам здоровья, крепости духа и успехов в вашей благородной миссии, – сказал депутат Городского Собрания Сочи, главный врач краевой больницы № 4 Константин Офлиди.

– В такое непростое время мы обязаны объединить усилия для помощи горожанам. Депутаты Центрального района Сочи приобрели и передают в дар поликлинике №1 три автомобиля для оказания врачебной помощи на дому, – отметила депутат Городского Собрания Сочи Анна Невзорова.

Новые машины станут большим подспорьем для участковых терапевтов, которые сейчас работают с высокой нагрузкой. Они смогут оперативно выезжать к своим пациентам, всем, кто находится на самоизоляции. Это значит, что поликлиники будут обслуживать максимальное количество вызовов на дом.

Фото мэрии Сочи

По словам заместителя главы г Сочи Елены Канюк, в ноябре мэрия курорта организовала дополнительно к существующему автопарку городских поликлиник работу тридцати автомобилей с водителями. Машины выходят на маршруты по сменному графику.

– В условиях пандемии автомобили будут предоставляться по запросам медиков до тех пор, пока в этом будет необходимость. С учетом новых шести автомобилей, переданных безвозмездно, мы сможем обеспечить участковых терапевтов транспортом полностью, и наши пациенты будут вовремя получать медицинскую помощь, – подчеркнула вице-мэр Елена Канюк.

Фото мэрии Сочи

Депутаты Городского Собрания Сочи нового созыва и меценаты продолжают оказывать поддержку сочинским медикам.

Так, депутат Светлана Ермилова на базе гостиницы «Жемчужина» организовала приготовление горячего питания для врачей инфекционной больницы №2, которые лечат пациентов с коронавирусом. Эту работу «Жемчужина» ведет с марта текущего года. За это время поварами было приготовлено 5000 бесплатных обедов.

Депутаты Сергей Эксузян и Эдуард Обухович выделили внебюджетные средства на строительство медицинского модульного помещения для установки нового аппарата компьютерной томографии в городской больнице №3 в Хосте.