В Кореновском районе бывшему командиру взвода ДПС завели дело о взятках

Расследование дела продолжается. Фото: korvesti.ru

В Кореновском районе бывшему командиру взвода ДПС предъявили обвинение. Ему вменяют получение взятки.

Попался на горяченьком правоохранитель в августе 2020 года.

- Следователям поступило 27 заявлений сотрудников ДПС о неправомерных действиях фигуранта, - сообщали в СУ СК по региону.

Когда начали копать, факты подтвердились. Начальника батальона сняли с должности. Кроме того, было заведено уголовное дело.

- По данным следствия, не позднее марта 2020 года полицейский сообщил подчиненному инспектору о том, что необходимо систематически передавать ему взятки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - За это командир взвода обещал общее покровительство и попустительство по службе.

Сотрудник ДПС переживал за свое место, да и не сильно хотел портить отношения с начальством, поэтому согласился с требованиями. С марта по август он передал не менее 30 тысяч рублей. А вот дальнейшее перечисление "гонораров" прекратили оперативные сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по краю.

Сейчас бывший командир взвода ДПС находится в СИЗО. Там он и будет дожидаться своего приговора. Но уже сейчас ему грозит штраф до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы до 12 лет.

Но не исключено, что следователи выявят и другие эпизоды преступления.

- Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и возможных иных эпизодов преступной деятельности, - говорят «КП» - Кубань» в краевом Следкоме. - Принимаются меры по установлению возможных лиц, в отношении которых подозреваемым были совершены незаконные действия.