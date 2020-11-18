Вениамин Кондратьев: курорты Кубани готовы предложить отдых по системе «все включено» на новогодние праздники

Фото администрации КК

Как стало известно 18 ноября, власти Турции приняли решение ввести комендантский час в стране. Это сделано в рамках борьбы с распространением COVID 19.

В частности, рестораны и кафе в Турции теперь могут работать только на доставку, а обучение в школах станет дистанционным до конца 2020 года. Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет вестись только с 10 до 20 часов

Новые меры касаются и курортных центров Турции на побережье Средиземного и Черного морей.

Ситуацию прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что спрос на отдых в Краснодарском крае сейчас находится на достаточно высоком уровне. У кубанских курортов есть свой клиент, и решения властей Турции не слишком повлияют на турпоток внутри России.

- До конца года мы ожидаем еще более миллиона гостей. На декабрь уже забронировано более 70% номерного фонда, а если говорить о новогодних каникулах, то цифры достигают 90-100%. Конечно, это, прежде всего, Красная Поляна. Зимний отдых на побережье тоже с каждым годом становится все популярнее,- отметил глава региона.

Фото мэрии Сочи

Губернатор также напомнил о туристических возможностях Краснодарского края.

Несмотря на то, что развлекательные мероприятия в связи с пандемией в крае не проводятся, регион, тем не менее, может предложить широкий выбор отелей по системе «все включено» и круглогодичные экскурсионные маршруты.

- Соблюдение всех необходимых санитарных требований и ограничений продолжим контролировать,- подчеркнул Кондратьев.