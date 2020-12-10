«Круто, когда твое личное счастье зависит и от счастья окружающих»

Настоящее имя известного рэпера PLC - Сергей Трущев

Сергей Трущев, известный под псевдонимом PLC, давно знаком краснодарской аудитории как рэпер, битмейкер, MC и один из основателей батл-лиги Slovo – первого офлайн рэп-батла в России. В конце 2007 года он выступал с первым хип-хоп-проектом с полностью живой музыкой в Краснодаре – The Keys. А в 2018-м стал одним из самых популярных исполнителей из Краснодара благодаря участию в первом сезоне шоу «Песни». Совсем недавно PLC выпустил новый альбом, куда вошли треки с участием Левана Горозии, Елки, Гарри Топора. В партнерском материале Яндекс.Плюс Сергей рассказал о лайфхаках жизни в мегаполисе, своем расписании, любимых маршрутах, музыке и сериалах, которые он смотрел во время карантина.

Про Краснодар

Я родился и прожил практически всю жизнь в Краснодаре, но последние несколько лет живу на два города – Краснодар и Москва. В родном городе больше всего люблю центр – район, где я провел детство. Сейчас приятное место – парк ФК «Краснодар». Но главный плюс города в том, что и вокруг него много крутых локаций: море, горы, природа… Раньше основная рэп-тусовка Краснодара была в парке на Рашпилевской и Мира. Там в начале нулевых построили чуть ли не первую нормальную баскетбольную площадку. По выходным выставляли колонки, играли диджеи, можно было прийти показать свою музыку. Сейчас, кажется, ничего подобного нет. Сегодня рэп живет больше в интернете. Поэтому музыканты не делятся по школам «южная», «московская», «питерская» – все из разных городов, регионов и даже стран постоянно работают вместе. У современных ребят в Краснодаре мне нравится то, что делает Хасан, Модель Поведения, Эскимос Crew. MLK+ суперкрутые, но это уже Ростов-на-Дону.

Любимые места PLC в Краснодаре:

1. Парк ФК «Краснодар» 2. Улица Рашпилевская 3. Улица Мира

Про ритм жизни

Я никогда не придерживался особого расписания. Встаю обычно в районе 8–9 утра. Если нет срочных дел, то час-два раскачиваюсь: кофе, новости, залипаю в интернете. Потом обычно иду в студию работать. Вечером с друзьями в барчик… а дальше уже как карта ляжет. В целом пандемия сильно разгрузила график. До весны много катались по гастролям. Когда тур, ты месяц-два точно в дороге. С «Песнями» мы вообще почти полгода колесили по стране. А так в среднем было 8–10 концертов в месяц.

Про привычки в городе

Передвигаюсь по городу я не часто. Студия находится прямо в доме, поэтому регулярных поездок нет. Если и еду куда-то на такси, то чаще всего в гости. Когда нужно перезагрузиться, еду куда-нибудь в горы или к морю. Недавно подключил Яндекс.Плюс и теперь получаю кешбэк баллами за каждую поездку. Не помню, при каких обстоятельствах и на какую именно рекламу я повелся. Кажется, это было как раз про Яндекс.Такси. Потом оказалось, что подписка включает доступ к Яндекс.Музыке и онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD.

Когда плотно работаем и нет времени пойти куда-то поесть, заказываем еду в студию. Чаще всего, конечно, пицца. В Camorra пицца топ, еще крутая пиццерия Robertino. Из Funky Food периодически заказываю. Очень вкусно в Coffeset на Чапаева, в последнее время там часто бываю. Ризотто с лососем пушка! Кофе у них тоже хороший. Бар Шаверма на Красной/Карасунской классный – там не обычная шаурма, а прям вкусные блюда, завернутые в лаваш. Шаурма с креветками вкусная. Но иногда хочется нормальной еды, тогда везут салаты, борщи, горячее.

Где заказать еду? Рекомендации PLC:

1. Camorra 2. Coffeset на Чапаева (пицца, ризотто с лососем, кофе) 3. Бар Шаверма на Красной/Карасунской (шаверма с креветками)

Про музыку

Недавно играли квартирник у Маргулиса, крутой дядька! Но вообще я уважаю право каждого артиста, вне зависимости от жанра, самовыражаться. Уважать/не уважать сами жанры как-то странно. Ты просто либо слушаешь, либо нет. Из сегодняшнего очень крутой Феликс Бондарев. Пошлая Молли - веселые ребята. Зарубежных могу долго перечислять: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Aerosmith, Iggy Pop, Oasis, Kasabian, Blur. The Beatles прям очень люблю. Fever333 бодрые ребята. Из российского рэпа интересны: Скриптонит, Oxxxymiron, ATL, MLK+. Все никак не доберусь «расслушать» Kizaru, но что-то подсказывает, что он крутой. Из западных: Kanye, Travis Scott, Kid Cudi, Jay-Z иногда переслушиваю. Ну и классики: 2pac, Biggie и др.

В последнее время мне мало что кажется интересным в рэп-музыке. Как-то все совсем однотипно стало. Примерно год назад я столкнулся с тем, что совершенно перестал натыкаться на интересную мне музыку в подборках СМИ и в соцсетях, как это было раньше. Тогда меня буквально спасли рекомендации Яндекс.Музыки. Я поставил лайки на треки, которые мне нравятся, запустил подборку «Для Вас» и 4 часа не переключал, честное слово. Все было в точку. Открыл тогда для себя - Two Feet, Black Pumas, Elderbrook, Kerala Dust… Кучу треков сохранил. Собственно, из рекомендаций Яндекс.Музыки я и собираю свои плейлисты, чтобы делиться с друзьями.

Слушать: что в плейлисте у PLC

Про карьеру

Особой карьеры батл-МС, как меня любят титровать в медиа, у меня не было. Ну, было несколько онлайн-батлов. Один командный даже взяли в составе T.R.U. Потом я больше занимался организацией офлайн-батлов SLOVO вместе с Хайдом. Делали, потому что нравилось. Перестали, потому что перестало нравиться. Все просто. Сначала подталкивали юношеский задор и гонор какой-то. Но вскоре стало неинтересно самоутверждаться таким образом. Следующим этапом было шоу «Песни» на ТНТ. Цель прихода была – получить новый опыт, новую аудиторию. Так и случилось. Теперь меня знают примерно раз в 10 больше людей. Сложно сказать, в каком из городов знают больше: в Москве или Краснодаре. Наверное, в Москве, просто потому что там больше людей в принципе.

Про хобби

Бывают дни, когда реально нужно отдохнуть, тогда я не делаю ничего полезного: смотрю сериалы, играю в плейстейшн. Могу порекомендовать посмотреть «The Sopranos» (американский криминально-драматический телесериал, 1999) или «The OA» (американский мистический телесериал с элементами научной фантастики, сверхъестественного и фэнтези, 2016). А из фильмов, даже не знаю. Что такое «любимый фильм» – тот, который ты пересматриваешь? Ну, я обычно не пересматриваю фильмы. «Матрицу» разве что пересмотрел недавно и «Бойцовский клуб». А так много хороших фильмов и сериалов.

Что посмотреть? Подборка сериалов и фильмов от PLC:

1. «Сопрано» (американский криминально-драматический телесериал, 1999)

2. The OA (американский мистический телесериал с элементами научной фантастики, сверхъестественного и фэнтези, 2016)

3. «Матрица»

4. «Бойцовский клуб»

Еще читаю книги. Если задавать вопрос «книга, которую должен прочесть каждый», у меня ответа нет. Думаю, что каждый прочтет за жизнь именно те книги, которые должен. Если не дошел сам - значит, не в этой жизни. На мой взгляд, Достоевский великий, Набоков вкусно пишет, Павич каждый раз удивляет, а Эко просто очень интересный. Аудиокниги, наверное, хорошо, но пока больше люблю читать, чем слушать. Так пока и не погрузился в подкасты. Слушаю разве что Джо Рогана.

Лайфхак жизни в городе

Ежедневная медитация. Если есть возможность, лучше жить в центре, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу. Да и центры у нас приятнее окраин. Главный лайфхак – не забывать, что жизнь одна и нужно получить от нее удовольствие, прожить счастливо. Круто, когда твое личное счастье зависит и от счастья окружающих.

Еще один лайфхак жизни в мегаполисе – пользоваться подпиской Яндекс.Плюс. Она дает доступ к музыке, кино, сериалам и подкастам без ограничений. А также выгодные предложения кешбэка баллами. Можно ездить на такси, брать каршеринг, оплачивать топливо на заправках, делать онлайн-покупки или покупать билеты – получать за это баллы и тратить их на других сервисах Яндекса. А еще получать скидки на онлайн-курсы, уроки английского, электронные книги. Баллы можно копить до 3 лет и оплачивать ими последующие покупки, как обычными рублями.