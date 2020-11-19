Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2020: на заседании оперштаба озвучат решение по ограничениям на Кубани в Новый год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
В Краснодарском крае неустанно растет число больных коронавирусом. Вновь антирекорд и - 166 зараженных. Среди них 6 - это дети. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 перевалило за 20 тысяч.
- 37 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках находится 6778 кубанцев.
Статистика по заболевшим в крае. Фото: Яндекс.
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 353,0. Словом, эпидобстановка в регионе - тревожная. Тем не менее жители Кубани надеются, что все-таки на новогодние праздники введут некоторые послабления, которые позволят отметить в кругу друзей и близких.
Статистика по выздоровевшим в крае. Фото: Яндекс.
Эти и другие вопросы собираются поднять на очередном совещании оперативного штаба. Заседание проведут 19 ноября. Начнется оно предварительно в полдень. Власти региона вместе со специалистами Роспотребнадзора и врачами ведущих больниц решат - можно ли проводить новогодние гуляния и, если да, то в каком формате.
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