Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2020: на заседании оперштаба озвучат решение по ограничениям на Кубани в Новый год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Краснодарском крае неустанно растет число больных коронавирусом. Вновь антирекорд и - 166 зараженных. Среди них 6 - это дети. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 перевалило за 20 тысяч.

- 37 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках находится 6778 кубанцев.

Статистика по заболевшим в крае. Фото: Яндекс.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 353,0. Словом, эпидобстановка в регионе - тревожная. Тем не менее жители Кубани надеются, что все-таки на новогодние праздники введут некоторые послабления, которые позволят отметить в кругу друзей и близких.

Статистика по выздоровевшим в крае. Фото: Яндекс.

Эти и другие вопросы собираются поднять на очередном совещании оперативного штаба. Заседание проведут 19 ноября. Начнется оно предварительно в полдень. Власти региона вместе со специалистами Роспотребнадзора и врачами ведущих больниц решат - можно ли проводить новогодние гуляния и, если да, то в каком формате.

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