«Новые люди» начали подготовку к выборам в Госдуму-2021

Фото: партия "Новые люди"

«Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель краснодарского штаба партии Никита Сиразетдинов.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото: партия "Новые люди"

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Мы проводим много встреч с жителями нашего края. Из общения с людьми у нас родилась идея марафона добрых дел. Мы пригласили активистов обсудить проблемы города и пути их решения. В результате был разработан план освещения одной из улиц города. В ближайшее время пройдет субботник, открытая тренировка от мирового рекордсмена по воркауту. И мы не собираемся останавливаться. Мы хотим, чтобы партия стала площадкой для объединения неравнодушных краснодарцев, где каждый желающий сможет реализовать свои идеи по развитию нашего края, - рассказал руководитель регионального отделения Никита Сиразетдинов.

Фото: партия "Новые люди"

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.