В Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19

Новый год пройдет без шумных вечеринок и гуляний под Елкой

В Краснодарском крае вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса в регионе. Сегодня, 19 ноября, на заседании оперативного штаба решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Более того, традиционных мероприятий с 25 декабря по 13 января тоже не будет.

- Не будет корпоративов, праздничных гуляний у Елок в ночь на 1 января, детских утренников, - постановили участники оперштаба.

Однако ни продления новогодних каникул, ни нового карантина не будет.

Во-первых, потому, что экономика региона не выдержит новых тотальных запретительных мер. Дефицит бюджетов из-за вынужденного простоя, по предварительным подсчетам, итак уже исчисляется миллиардами.

Во-вторых, карантин, по словам специалистов уже сделал свое дело. За несколько месяцев борьбы с коронавирусом, медики в регионе получили нужный опыт и научились быстрее и эффективнее определять врага.

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - пояснил "КП" - Кубань" врач-инфекционист Игорь Люлин. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепляя это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с "букетом" хронических болячек.

Чтобы не попасть в застенки "ковид"-госпиталей, нужно всего лишь соблюдать несколько несложных правил: избегать больших компаний (где кто-то может просто не сказать, что болен), носить защитные маски при входе в транспорт и в закрытые помещения, тщательнее мыть руки. Пусть каждый, кто приболел, но "точно не "ковид", оградит своих коллег и родных от заразы, просто оставшись дома.