«Вот, от кого все наши беды»: в реке Адыгеи выловили нечто чудовищное и прозвали его COVID-19

Этому нечто нашли название. Фото: chp_adygea

Нечто чудовищное на вид с клешнями вместо плавников и челюстью на затылке (если это можно так назвать!) выловили на днях птицы в реке Белая в Адыгее. Неведомую добычу вороны вытащили на сушу и как будто сами, от испуга, больше ни разу к ней не прикоснулись.

- Птицы скакали вокруг, но подойти боялись, - сообщает девушка, записавшая адыгейское Чудо-Юдо на камеру своего смартфона.

В сети, куда она отправила свою жуткую на вид находку, тут же начали шутить.

- Это и есть коронавирус! Надо теперь его сжечь, как чучело на Масленицу, тогда в нашей стране все наладится, - щеголяли остротами пользователи соцсетей.

"Комсомолка" решила идентифицировать зверюгу и обратилась к эксперту-биологу.

- Похож на сома-прилипалу, так его в народе называют. По-научному, это антиструс. Один из наиболее распространенных видов семейства кольчужных сомов (Loricariidae). Вообще, аквариумная рыбка. В природе обитает в Южной Америке, в бассейне реки Амазонки (Гайана, Бразилия, Перу), в реках с быстрым течением.

По словам специалиста, в естественных условиях эти рыбы не выглядят так ужасно. Но то, что попало на кадры, уже начало разлагаться и потому приобрело зловещий вид.

- В наших водах они не водятся. Для этого вида рыб у нас слишком холодно. Наверное, кто-то выпустил в реку аквариумную рыбу. Однозначно попала она туда с помощью человека, - заключил Вениамин Голубитченко.

Биолог призвал жителей не паниковать.